Не одно столетие нейтральная, альпийская, республика, выступала надежной гаванью для финансовых средств, невзирая на их происхождение. Все поменялось в XXI веке – вот и сейчас Министерство юстиции Латвии в лице своего главы Инесе Либини-Эгнере («Новое Единство») поведало на заседании правительства нашей страны, как будет выцарапывать у банковских гномов сокрытые там миллионы, а может, и миллиарды!

Честный пополам

Федеральное бюро юстиции Швейцарии выступило с интересным бизнес-предложением к латвийцам – «рассмотреть предложение получать половину от преступно нажитых средств, конфискованных в рамках уголовного процесса, возбужденного на территории Швейцарии как благодарность компетентным учреждениям Латвии…».

А именно – Государственной полиции, которая будет оказывать помощь на стадии досудебного следствия. Есть уже и первая сумма, для затравки, так сказать, которую можно поделить таким образом – 3,5 миллиона швейцарских франков (без малого 4 млн евро).

«Это случай, у которого в данный миг нет прецедента», – развели руками чиновники Минюста. Надо было бы вносить поправки в Уголовно-процессуальный закон. Впрочем, вообще, чего это они какую-то там часть нам предлагают, а не все сразу?

Между тем, подобные соглашения Швейцария заключила уже с Нидерландами, Чехией, и, самое главное, с Германией. Последняя последние годы ведет настоящую охоту на собственных граждан, возвращающихся из Швейцарии. Особым объектом внимания служат… пенсионеры – в отличие от наших, малообеспеченных, немецкие сениоры к старости накопили в швейцарских банках существенные суммы, сокрытые от налоговых органов ФРГ, и потому бундес-полицай нещадно конфискует все, нажитое нечеловеческим трудом бюргера, если незадекларированная сумма превышает 10 тыс евро.

Разумеется, это же касается любого резидента государств Евросоюза, путешествующего из Швейцарии через Германию.

Скверный анекдот

Несмотря на то, что Швейцария в Евросоюз не входит – для нее являются обязывающими Конвенция ООН по транснациональной организованной преступности; Антикоррупционная Конвенция ООН; Конвенция ООН по незаконному обороту и конфискации наркотических веществ и Конвенция по предотвращению финансирования терроризма. Латвия ко всем этим международным документам присоединилась в 2000-е гг., и, соответственно, имеет полное юридическое право сама инициировать изъятие уворованных денюжек.

Однако, на состояние 31.10.2025 года, Генеральная прокуратура Латвии раскрыла, что наша республика обратилась к Швейцарии только 1 (один) раз, причем в видении наших компетентных органов, в зарубежном банке должно было бы находиться 24 300 евро. Но оказалось – существенно меньше: «Принимая во внимание то, что на счету были только денежные средства в объеме 1,40 евро, исполнение ареста не было возможным…»

Со своей стороны, Государственная полиция МВД ЛР по состоянию на 11.11.2025 года сообщила Минюсту – «нет сведений о соответствующих указанным признакам уголовных процессах».

А вот само Министерство юстиции насчитало у себя аж 8 документов о международно-правовой помощи со Швейцарией. Живущих там фигурантов просили привлечь для проведения видеоконференций в рамках судебных разбирательств. «Исполнение ходатайств о правовой помощи по делам, касающимся легализации денежных средств, полученных преступным путем, идет медленно», – констатирует наш Минюст.

След в истории Латвии

В годину становления нашей денежной единицы, лат был привязан к золотому швейцарскому франку – содержание благородного металла фиксировалось в размере 0,2903226 грамма. На монетном дворе Швейцарии ковались и первые сантимы ЛР.

В ходе советизации Латвии летом 1940 года, тогдашний президент Карлис Улманис («Я остаюсь на своем месте, вы остаетесь на своих»), высказал московским эмиссарам желание выехать в Швейцарию. Часть историков полагает, что там он мог создать правительство в изгнании, опираясь на фонды, накопленные на номерных счетах в банках нейтрального государства.

В 1990-2000-е годы бурно развивающаяся банковская система Латвии использовала образ надежного места хранения средств. «Мы ближе, чем Швейцария», – гласил слоган крупнейших валютных магнатов, обосновавшихся в Старой Риге. Однако и с имиджем финансистов Женевы и Цюриха было не все так просто…

В тени Холокоста

Швейцарские банки во время и после Холокоста хранили активы жертв нацизма, сознательно скрывая их и затрудняя доступ наследников к счетам. Банки также сотрудничали с Третьим рейхом, принимая награбленное золото. В 1990-х годах, под давлением исков, крупнейшие банки (включая UBS и Credit Suisse) согласились выплатить компенсации, создав фонд в размере 1,25 миллиарда долларов США.

Соседствуя Германии, швейцарские финансовые институты принимали золото и валюту, конфискованные у евреев, что помогало финансировать военную машину нацистов.

После Второй Мировой войны банки требовали от наследников свидетельства о смерти, которые было невозможно получить, и скрывали информацию о «спящих счетах».

В 1995-1998 годах начались масштабные судебные процессы, инициированные Всемирным еврейским конгрессом, которые привели к созданию фонда.

Недавние исследования показали, что счета в швейцарских банках, в частности в Credit Suisse, использовались высокопоставленными нацистами, и эти счета существовали десятилетиями после войны. На сегодняшний день швейцарские банки выплатили более 1 млрд долларов жертвам Холокоста и их наследникам, а ряд дел, связанных с поиском нацистских активов, продолжается…

Ныне банковская тайна в Швейцарии перестала быть абсолютной для налоговых органов, но сохраняется как защита от третьих лиц. С 2018 года Швейцария автоматически обменивается налоговой информацией с более чем 100 странами, раскрывая данные резидентов. При этом разглашение информации сотрудниками банка остается уголовным преступлением, обеспечивая высокую конфиденциальность для законных средств.

Согласно протоколу автоматического обмена информацией (AEOI), Швейцария передает налоговым органам других стран данные о счетах их резидентов – личные данные, доход и остаток на счетах.

РОССИЙСКИЙ КОНФИСКАТ

Общий объем замороженных в Швейцарии российских активов (включая средства ЦБ РФ и частных лиц) превышает 13 миллиардов евро. Эти средства остаются собственностью России или частных лиц, но они не могут ими распоряжаться.

Швейцария на данный момент не имеет законодательной базы для полной конфискации этих средств, в отличие от обсуждений в ЕС. По оценкам Ассоциации швейцарских банкиров, в 2022 году в банках страны могло находиться до 150 миллиардов франков (162-165 миллиардов евро), но далеко не все они подпали под санкции.