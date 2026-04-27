Влияние боевых действий на Ближнем Востоке очень широкое и отразится также на росте цен на продукты питания, прогнозировала в интервью агентству ЛЕТА руководитель отдела содействия рынку сельского хозяйства Института агроресурсов и экономики, ведущий исследователь Ингуна Гулбе, одновременно добавив, что насколько значительным будет рост, сейчас не может предсказать никто, пишет ЛЕТА.

Она отметила, что в настоящее время влияние этого конфликта на полках магазинов не видно, поскольку и производители, и торговцы работают на долгосрочной основе — у них есть контракты на три, шесть, девять, даже 12 месяцев. Новые товары, на цены которых уже повлияют проблемы на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива, более заметно проявятся во второй половине года.

Гулбе сказала, что одной из составляющих, влияющих на цены на продукты, является топливо, однако есть и другие ресурсы, влияющие на сельское хозяйство и производство продуктов питания.

"Топливо необходимо и в производстве продуктов питания — начиная с посева, уборки, сушки зерна, доставки молока на перерабатывающий завод и затем в магазин, но фермерам требуется ещё очень много различных ресурсов. Мы также слышим о минеральных удобрениях, и через Ормузский пролив проходит до 40% мирового объёма некоторых видов удобрений. Если сейчас они там застряли или не поступили, это означает, что у значительной части фермеров в мире не будет, чем подпитывать растения. Если их не подкармливать, они не вырастут большими, качественными, с большим количеством семян и так далее — просто урожай будет меньше. Кроме того, в пищевой отрасли в самых разных упаковках широко используется нефть. Таким образом, точек влияния очень много", — сказала Гулбе.

Она также допустила, что, скорее всего, от нынешней ситуации в производстве продуктов питания первыми пострадают Индия и аналогичные регионы.

"Я надеюсь, что в Балтии в самом начале мы этого не почувствуем, потому что у нас уже есть опыт 2022 года, и у значительной части фермеров имеются запасы. Начинается сезон, и хороший хозяин обычно думает на несколько шагов вперёд. Для весеннего сева у большинства есть минеральные удобрения, у части — и на осень. Но, конечно, эта неопределённость и неизвестность — будет или не будет — ничего хорошего не даёт, а минеральные удобрения — это очень большая статья расходов: в растениеводческих хозяйствах они составляют примерно 40% всех затрат. При этом большие запасы невозможно поддерживать, потому что нет средств, чтобы заранее на год вперёд закупить такой дорогой ресурс. Поэтому это просто невозможно", — признала Гулбе.

В то же время она призвала покупателей помнить опыт предыдущих кризисов и не начинать создавать большие запасы продуктов питания.

Гулбе подчеркнула, что Латвия может полностью обеспечить себя продовольствием, дефицита не будет, и если нельзя будет приобрести один продукт, его можно заменить другим. Поэтому вопрос только в цене. В свою очередь, создавая ажиотаж самостоятельно, покупатели дают возможность торговцам использовать это и дополнительно повышать цены.

"Не опустошайте полки с гречкой — вы всё равно не сможете хранить её годами: заведётся пищевая моль, и всё придётся выбросить или отдать животным. Как только мы начинаем скупать что-то так, что полки пустеют, это используют торговцы. Возникает эффект ажиотажа, и мы вредим сами себе. Поэтому давайте сохранять здравый смысл", — призвала Гулбе.