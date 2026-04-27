О последствиях войны, начатой Израилем и США, в Diena высказывается банковский экономист Карлис Пургайлис. «Перспектива латвийской инфляции в ближайшие месяцы сохраняется напряженной, даже если военные действия на Ближнем Востоке в ближайшее время будут остановлены».

Только за прошлый месяц потребительские цены в нашей республике скакнули на 1,9%, что является высшим приростом с середины 2022 года. В свою очередь эксперт Гайтис Гашпуйтис успокаивает, мол, «этот прирост цен не будет сравним с инфляционными скачками 2022-2023 года». Однако он затронет две важнейшие группы — энергетику и продовольствие.

«Даже с разрешением прохода Ормузского пролива, премия геополитического риска для цены нефти и газа сохранится еще долго, - предупреждает Г.Гашпуйтис, - Поэтому инфляционный стимул уже создан и кажется, уже надо считаться с влиянием этих событий на цены теплоэнергии на будущий отопительный сезон. Стресс в системе мог бы сохраняться еще долгое время, особенно, если не удастся договориться о мире, что есть сравнительно возможный сценарий».

Предприниматель в сфере энергетики Давис Скулте полагает, что «возвращение цен природного газа на довоенный уровень в этом году не ожидается». «С приближением следующего отопительного сезона, цены, вероятней всего, постепенно возрастут. На рынке более нет избытка, в свою очередь в Катаре — одном из крупнейших поставщиков сжиженного природного газа — есть существенные нарушения поставок».

«Энергоресурсы были начальной точкой, - добавляет К.Пургайлис, - однако их удорожание уже вылилось в большие затраты производства, логистики и рабочей силы. Даже если бы энергетические цены стабилизировались бы или даже уменьшились, полное и быстрое возвращение к докризисному уровню цен маловероятно».

Все же Д.Гашпуйтис говорит, что ситуацию нет надобности драматизировать. Рост Латвии сохранится, даже если обстоятельства станут немного сложней. Этой ситуации нужно быть как признанию, что нужно укрепить создание энергетических мощностей в Латвии и надо проводить мероприятия энергоэффективности.

«В целом в ближайшие месяцы ожидается более устойчивая, но колеблющаяся инфляция с риском, что ценовое давление сохранится дольше, чем изначально надеялись, в то время как экономический рост — как в Латвии, так в мире — станет слабее», резюмирует К.Пургайлис.