Вэл Килмер «вернётся» на экран после смерти с помощью ИИ

Дата публикации: 20.03.2026
Изображение к статье: Актер Вэл Килмер

Актер Вэл Килмер

Звезда, скончавшаяся в апреле 2025 года после осложнений от пневмонии, «сыграет» роль в независимой картине «As Deep as the Grave», хотя при жизни так и не успел сняться в ней. Как сообщает Variety, образ актёра был полностью воссоздан с помощью генеративного ИИ.

Режиссёр и сценарист проекта Кёрт Вурхис признался, что изначально писал роль именно под Килмера. Актёр должен был сыграть католического священника и духовного наставника коренных народов — отца Финтана. Образ был вдохновлён как индейскими корнями самого Килмера, так и его любовью к юго-западу США.

По словам режиссёра, Килмер с энтузиазмом согласился участвовать в проекте, однако тяжёлое состояние здоровья не позволило ему выйти на съёмочную площадку. Напомним, в 2015 году у актёра диагностировали рак горла, после чего он перенёс трахеостомию, сильно изменившую его голос. «Он был готов к съёмкам, но переживал крайне тяжёлый период в плане здоровья и просто не смог приехать», — рассказал Вурхис.

Когда стало ясно, что фильм лишается ключевого персонажа, команда столкнулась с проблемой: переснять сцены или заменить актёра было невозможно из-за ограниченного бюджета. Тогда создатели решили прибегнуть к технологиям ИИ. Для создания цифрового образа использовались архивные фото Килмера, в том числе предоставленные его семьёй, а также материалы последних лет жизни. Это позволило показать персонажа в разные периоды жизни. Отдельно была воссоздана и его речь — с учётом изменений голоса после операции.

Интересно, что у героя фильма и самого актёра есть схожие черты — в том числе борьба с раком горла, что, по словам режиссёра, добавило истории дополнительную глубину и «мост» между реальной жизнью и экраном. Создатели подчеркнули, что получили официальное разрешение от семьи Килмера на использование его внешности и голоса, а также выплатили вознаграждение в соответствии с правилами профсоюзов.

Дочь актёра, Мерседес Килмер, поддержала решение, отметив, что её отец был глубоко духовным человеком и искренне хотел участвовать в этом проекте. «Он всегда с оптимизмом относился к новым технологиям и видел в них способ расширить возможности повествования», — сказала она.

Читайте нас также:
#искусственный интеллект #культура #технологии #Голливуд #семья
