Подвесной мост Эйфелевой башни открыт для посетителей

Культура &
Дата публикации: 21.03.2026
LETA
Изображение к статье: Подвесной мост Эйфелевой башни открыт для посетителей

Со вторника посетителям Эйфелевой башни в Париже доступен подвесной мост, соединяющий две опоры башни на высоте 60 метров. Мост длиной 40 метров соединяет восточную и западную опоры башни.

Во вторник, 17 марта, выстроилась длинная очередь из местных жителей и туристов, желающих опробовать этот аттракцион. По плану, мост будет открыт до 3 мая, и при регистрации владельцы билетов могут пройти по нему бесплатно.

Эйфелева башня, построенная в 1889 году, является одним из самых популярных зданий во Франции.

В прошлом году башню посетили чуть менее семи миллионов человек.

#туризм #культура #архитектура #Париж #туристы
