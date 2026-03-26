В Париже начала работу масштабная экспозиция, посвящённая творчеству французского художника Анри Руссо (1844–1910) — одного из ключевых представителей наивного искусства. Выставка под названием «Анри Руссо: амбиции живописи» проходит в Музее Оранжери и объединяет около пятидесяти произведений мастера.

Международное сотрудничество и редкие экспонаты

По словам директора музея Клэр Бернарди, выставка стала возможной благодаря объединению усилий французских и американских институций. Это сотрудничество позволило получить уникальные произведения, ранее практически недоступные для французской публики. Куратор проекта Жюльетт Дегенн подчёркивает, что Руссо долгое время воспринимался критиками как «наивный» художник. Однако именно эта особенность его работ сегодня рассматривается как источник их выразительности и оригинальности.

Художник без академического образования

Анри Руссо не имел классического художественного образования и пришёл к живописи уже во взрослом возрасте. До этого он работал помощником адвоката, служил в армии, а затем устроился в парижскую таможню, благодаря чему получил прозвище «Таможенник». Его вдохновение рождалось из самых разных источников — от иллюстрированных книг до прогулок по Ботаническому саду. Руссо экспериментировал с жанрами и техниками, стремясь добиться признания и зарабатывать искусством.

Мир джунглей и сила воображения

Особую известность художнику принесли сцены с дикой природой — экзотические пейзажи с животными, написанные с яркой фантазией. Одной из таких работ является «Голодный лев набрасывается на антилопу». Поэт Гийом Аполлинер называл Руссо «самым экзотическим из экзотических художников», подчёркивая уникальность его художественного мира. Организаторы отмечают, что картины Руссо сохраняют актуальность и сегодня: они одновременно просты в восприятии и эмоционально глубоки, затрагивают воображение и внутренние переживания зрителя.

Знаковые работы на выставке

Среди экспонатов — знаменитая «Спящая цыганка», одна из самых загадочных и узнаваемых картин художника. Полотно предоставлено Музеем современного искусства в Нью-Йорке. Выставка в Музее Оранжери будет открыта для посетителей до 20 июля, предлагая новый взгляд на наследие Анри Руссо и его место в истории искусства.