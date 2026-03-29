На церемонии реституции в Нью-Йорке прокуратура Манхэттена вернула Италии и Ватикану 17 незаконно вывезенных объектов — древностей и редких книг общей стоимостью более $1,5 млн. Возвращенные ценности принадлежат к разным периодам и культурам. Так, среди них есть письмо 1525 года, написанное герцогом Альфонсо I д’Эсте поэту, драматургу и губернатору провинции Гарфаньяна Лудовико Ариосто. Некоторые предметы изъяли из Музея Метрополитен, например, две греческие керамические чаши для питья примерно 500 года до н. э.

Особый интерес представляют шесть редких книг на китайском языке, написанных священниками-иезуитами в XVI–XVII веках. Как и еще 36 подобных, они были похищены из ватиканских архивов Общества Иисуса в период между 1999 и 2002 годами. Эти книги создавались в рамках миссионерской программы иезуитов: начиная с Маттео Риччи, который был отправлен в Китай в 1582 году, они переводили на китайский язык евангельские тексты, а также трактаты по астрономии, математике и картографии. Оригиналы предназначались для императорской библиотеки Китая, а их копии отправлялись обратно в Рим.

Следователи отдела по борьбе с торговлей древностями прокуратуры Манхэттена смогли отследить судьбу шести книг, исследуя прошлые аукционы. В 2000 году они появились на антикварном книжном рынке Лондона. Книги приобрел частный коллекционер и передал в аренду Университету Нотр-Дам, где они были изъяты прокуратурой в конце 2025 года.