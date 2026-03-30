Для создания весеннего настроения в Лиепае были установлены пасхальные украшения – большие красочные яйца, скульптуры птиц и декорации с вербой.

На площади Роз среди больших яиц размещены силуэты птиц, колышущиеся на ветру и приглашающие детей к игре. В этом году яйца получили новый цвет и яркий цветочный мотив, дополняющий предыдущую тему бабочек.

На площади Карлиса Залеса размещены красочные композиции из цветов и вербы, которые колышутся на ветру и которые можно срезать самостоятельно. Их эффект усиливают стеклянные элементы в стиле витражей, сверкающие на солнце.

Украшения также были размещены на двух главных границах города, а также на улицах Ганибу и Зирню, чтобы создать праздничную атмосферу при въезде в город.

Жителям и гостям предлагается прогуляться, насладиться праздничной атмосферой и сфотографировать украшения. Пасхальные украшения в Лиепае будут выставлены до 9 апреля.