Рига приглашает: в Старом городе пройдет бесплатный Vecrīgas Festivāls

Дата публикации: 02.04.2026
В апреле в центре Риги состоится бесплатный фестиваль, который объединит музыку, гастрономию и атмосферу весеннего города. Организаторы приглашают жителей и туристов провести день в Старой Риге, не тратя деньги на вход.

Когда и где пройдет фестиваль

Фестиваль Vecrīgas Festivāls запланирован на 18 апреля 2026 года. Он развернется на Домской площади — одной из главных локаций Старого города, традиционно используемой для крупных культурных событий.

Мероприятие будет однодневным и полностью бесплатным для всех посетителей.

Что ждет гостей

Организаторы обещают насыщенную программу, рассчитанную на широкую аудиторию. Гостей ждут:

  • живая музыка и выступления артистов: вечерняя программа включает выступления групп «Raum», «Lablīgais tips» и «PND», а также дуэта «Olas». В течение дня запланирована детская программа с участием ансамбля «Dzeguzīte», группы «Bitīt' matos» и «Latvijas un Estonies simpātīska orķestra», а в антрактах будут выступать диджеи.

  • уличная еда и гастрономические зоны;

  • развлекательные активности;

  • праздничная атмосфера в историческом центре города.

Почему такие события становятся популярными

Подобные городские фестивали становятся важной частью культурной среды. Они позволяют оживить исторические пространства, привлечь туристов и создать доступные форматы отдыха для всех категорий посетителей. Старая Рига традиционно выступает площадкой для подобных мероприятий благодаря своей архитектуре и атмосфере, что делает события особенно привлекательными.

...Vecrīgas Festivāls — это возможность провести весенний день в центре Риги, погрузившись в атмосферу музыки, общения и городского праздника. Бесплатный формат делает его доступным для всех, а разнообразная программа — привлекательным как для местных жителей, так и для гостей столицы.

