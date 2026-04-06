Стриминговая платформа Paramount+ официально одобрила производство нового неигрового проекта, над которым будет работать звездная команда: Ким Кардашьян и создатели одних из самых рейтинговых реалити-шоу современности.

Будущий сериал, получивший название "Team Moms", сейчас находится на стадии активной разработки. Сюжет разворачивается вокруг высококонкурентного мира молодежного бейсбола национального уровня. Зрители получат доступ к внутренней кухне Legendary Prep Academy, расположенной в Скоттсдейле (Аризона).

Проект не ограничится только спортивными достижениями – фокус внимания будет сосредоточен на:

Жизни семей и игроков: истории подростков-спортсменов и их близких.

Особенностях программ: анализ работы элитных спортивных академий.

Бизнес-составляющей: процесс ориентации в мире контрактов NIL (использование имени, образа и изображения), путь к стипендиям в колледжах первого дивизиона и перспективы попадания в Главную лигу бейсбола (MLB).

Как отмечают авторы, в центре повествования – тренеры, основатели академий и энергичные семьи, чьи сыновья входят в стартовый состав одной из самых мощных программ мира. Это среда, где на кону стоят не только спортивные победы, но и будущая слава, многомиллионные состояния и профессиональная карьера. Официальное описание подчеркивает, что рвение родителей, готовых на всё ради успеха своих детей в главном виде спорта Америки, можно сравнить только с их неудержимым желанием вывести сыновей в высшую лигу.