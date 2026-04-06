Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ким Кардашьян готовит новый масштабный сериал: звезда погрузится в мир спорта и славы

Культура &
Дата публикации: 06.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото: kimkardashian

Стриминговая платформа Paramount+ официально одобрила производство нового неигрового проекта, над которым будет работать звездная команда: Ким Кардашьян и создатели одних из самых рейтинговых реалити-шоу современности.

Будущий сериал, получивший название "Team Moms", сейчас находится на стадии активной разработки. Сюжет разворачивается вокруг высококонкурентного мира молодежного бейсбола национального уровня. Зрители получат доступ к внутренней кухне Legendary Prep Academy, расположенной в Скоттсдейле (Аризона).

Проект не ограничится только спортивными достижениями – фокус внимания будет сосредоточен на:

  • Жизни семей и игроков: истории подростков-спортсменов и их близких.

  • Особенностях программ: анализ работы элитных спортивных академий.

  • Бизнес-составляющей: процесс ориентации в мире контрактов NIL (использование имени, образа и изображения), путь к стипендиям в колледжах первого дивизиона и перспективы попадания в Главную лигу бейсбола (MLB).

Как отмечают авторы, в центре повествования – тренеры, основатели академий и энергичные семьи, чьи сыновья входят в стартовый состав одной из самых мощных программ мира. Это среда, где на кону стоят не только спортивные победы, но и будущая слава, многомиллионные состояния и профессиональная карьера. Официальное описание подчеркивает, что рвение родителей, готовых на всё ради успеха своих детей в главном виде спорта Америки, можно сравнить только с их неудержимым желанием вывести сыновей в высшую лигу.

#спорт #культура #Ким Кардашьян #бейсбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео