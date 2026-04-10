Поклонникам «Властелина колец» придётся готовиться к переменам: культовую роль Арагорна в новом фильме The Hunt for Gollum исполнит другой актёр. Эту информацию впервые подтвердил Энди Серкис, который выступает режиссёром проекта и вновь вернётся к роли Голлума, пишет The Hollywood Reporter.

«Мы будем переснимать эту роль и уже находимся в поиске актёра», – отметил он, добавив, что вокруг кастинга сейчас много слухов. Решение о замене выглядит логичным: события фильма разворачиваются между трилогиями «Хоббит» и «Властелин колец», когда Арагорн значительно моложе.

В оригинальной трилогии героя играл Вигго Мортенсен, которому на момент съёмок было около 40 лет. Сейчас актёру 67, что делает возвращение в прежнем формате маловероятным. Сам Мортенсен ранее не исключал участие, но подчёркивал, что согласился бы только при условии, что это будет органично для истории.

Новая картина The Hunt for Gollum расскажет о событиях, происходящих до основных фильмов: Арагорн и Гэндальф отправляются на поиски Голлума, чтобы узнать больше о кольце Бильбо. К проекту также вернётся Иэн Маккеллен – он вновь сыграет Гэндальфа. Кроме того, Элайджа Вуд намекнул, что может снова появиться в роли Фродо, хотя официального подтверждения пока нет.

Продюсером проекта выступает Питер Джексон вместе с Фран Уолш и Филиппой Бойенс – командой, стоявшей за оригинальной трилогией. Премьера фильма запланирована на декабрь 2027 года.