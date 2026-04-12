K-pop группа BTS (Южная Корея) вновь переписывает музыкальные чарты. Их новый трек Swim стремительно ворвался на вершину американского чарта Digital Song Sales, оставив позади даже таких артистов, как Эминем и Бейонсе.

Песня стала лидером продаж в США уже в первую неделю, набрав более 95 тысяч цифровых покупок. При этом реальные показатели ещё выше: фанаты группы активно скупали и физические версии сингла.

С выходом Swim BTS записали на свой счёт уже 13 хитов №1 в чарте Digital Song Sales. Это позволило группе не только обойти ряд крупнейших артистов, но и сравняться с Джастином Бибером по количеству лидеров.

Таким образом, BTS теперь занимают одну из самых высоких позиций среди самых успешных исполнителей в истории этого чарта.

На этом достижения не заканчиваются. В свежем чарте BTS практически заняли весь топ-10: сразу 13 их треков попали в рейтинг, причём ни один из них не опустился ниже 15-й строчки. Единственным треком, который не позволил группе полностью занять верхние позиции, стала песня Choosin’ Texas Эллы Лэнгли.

Сейчас BTS находятся в одной компании с крупнейшими именами индустрии. Впереди остаются лишь несколько артистов, включая Тейлор Свифт, которая удерживает абсолютный рекорд по количеству первых мест. Тем не менее, с таким темпом BTS продолжают уверенно укреплять статус одной из самых влиятельных групп современности.