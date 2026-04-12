Мир научной фантастики настолько необъятен, что иногда одна лишь мысль о количестве сезонов в классических франшизах может отбить желание начинать просмотр. Пока культовый "Звёздный путь" готовится к своему 60-летию в сентябре 2026 года, Netflix предлагает отличную альтернативу для тех, кто ценит своё время и хочет окунуться в захватывающие миры всего за одни выходные. Вот пять сериалов, которые идеально подходят для быстрого, но насыщенного просмотра.

Сериал Travelers – это интеллектуальный взгляд на путешествия во времени. Сюжет сосредоточен на оперативниках из постапокалиптического будущего, которые переносят своё сознание в тела людей XXI века за мгновение до их смерти. Используя цифровые следы нашей эпохи, они пытаются изменить ход истории, одновременно притворяясь, что живут обычной жизнью своих "хозяев". Три сезона сериала предлагают завершённую историю об идентичности и ответственности за будущее.

Тайваньская антология On Children часто сравнивается с "Чёрным зеркалом", но с акцентом на семейной драме в азиатском контексте. Каждый из пяти эпизодов длится около 90 минут и исследует разрушительное давление на детей со стороны родителей через призму фантастических технологий или параллельных измерений. Это глубоко тревожное, но визуально безупречное шоу, которое заставляет задуматься о цене успеха и утрате собственного "Я".

Для тех, кто ищет эмоциональный и глобальный экшен, подойдёт Sense8 от создателей "Матрицы". История о восьми незнакомцах из разных уголков планеты, которые внезапно обнаруживают ментальную и эмоциональную связь, стала одним из самых амбициозных проектов Netflix. Несмотря на то, что сериал насчитывает всего два сезона и финальный специальный выпуск, он успевает рассказать о настоящей человеческой близости на фоне масштабного правительственного заговора.

Британский сериал Supacell предлагает свежий взгляд на тему супергероев, максимально приближённый к реальностям современного Лондона. Группа обычных темнокожих жителей южной части города внезапно получает сверхспособности, что лишь усложняет их и без того непростую жизнь. Первый сезон стал настоящим хитом, а выход долгожданного второго сезона запланирован уже на середину 2026 года, так что сейчас идеальный момент, чтобы наверстать начало истории.

Завершает подборку анимационный шедевр Love, Death & Robots. Эта антология состоит из коротких эпизодов в самых разных стилях – от классической 2D-анимации до фотореалистичной графики. Поскольку четвёртый сезон вышел в мае 2025 года, общее количество серий достигло 45, однако многие из них длятся меньше 10 минут. Это делает сериал идеальным вариантом для просмотра залпом, где каждый найдёт историю на свой вкус – от чёрного юмора до философской антиутопии.