Ожидается, что в фестивальной программе примут участие латышские художественные коллективы и школы со всей Ирландии – хоры, фольклорные танцевальные группы, а также отдельные певцы, танцоры и музыканты. Программа будет дополнена гостями из Латвии, а также ремесленниками и мастерами традиционной кухни.

В мероприятии примут участие приглашенные артисты из разных стран, включая Эстонию, Украину, Монголию, ряд африканских стран, Бразилию, Перу и Китай.

В течение всего дня посетители смогут посмотреть традиционные и современные представления, посетить рынок ремесел и продуктов питания, принять участие в мастер-классах, например, по плетению цветочных венков, поучаствовать в групповых танцах, а также увидеть выставку национальных костюмов.

Одним из праздничных мероприятий станет торжественное шествие, в котором члены латышской общины со всей Ирландии и гости объединятся в едином шествии, демонстрируя национальные костюмы, традиции и чувство принадлежности к обществу.