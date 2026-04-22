Начались съемки 2 сезона «Сёгуна»: сериал готов удивить зрителя

Культура
Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV
Фанаты исторического драматического хита FX “Сёгун” получили долгожданную новость — работа над вторым сезоном официально перешла в активную фазу. Проект, который стал одним из самых награждаемых сериалов последних лет, уже запущен в производство.

FX подтвердил, что производство второго сезона началось в 2026 году. Ключевые съемки стартовали 2 февраля в Ванкувере. Информацию об этом подтвердили официальные соцсети канала, опубликовав короткое закулисное видео с подписью о возвращении на площадку и начале новой главы истории.

Изначально запуск производства планировался как часть расширения вселенной сериала после неожиданного успеха первого сезона, который стал глобальным хитом.

Одним из главных изменений станет значительный временной скачок — события второго сезона развернутся примерно через 10 лет после финала первой части. Создатели проекта отмечают, что это позволит показать новую политическую реальность и изменить баланс сил между ключевыми персонажами.

По словам шоураннеров, зрителей ждут более масштабные сюжетные линии, включая крупные военные конфликты и более сложную драматическую структуру.

К своим ролям вернутся:

  • Хироюки Санада (лорд Торанага), который также выступает исполнительным продюсером;

  • Космо Джарвис (Джон Блэкторн);

  • ряд актеров первого сезона

Также к касту присоединились новые исполнители из Японии, среди них — Масатака Кубота, Аса́ми Мидзукава и другие. Расширение актерского состава связано с новым этапом истории и изменением политической карты сюжета.

Первый сезон «Shōgun» стал настоящим триумфом для FX: 18 премий Emmy, обеда в категории «Лучший драматический сериал» и несколько наград «Золотого глобуса». Проект также вошел в историю как один из самых успешных международных сериалов с японским языком и культурной основой.

Создатели уже заявили, что второй сезон выйдет за рамки литературного первоисточника и будет опираться на реальные исторические события Японии. Это означает, что сюжет станет полностью оригинальным и продолжит развитие персонажей в новом историческом контексте.

Премьера нового сезона — предположительно в 2027 году.

#Япония #культура #сериал #золотой глобус
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
