В Рижском русском театре имени Михаила Чехова скандал - долголетний художественный руководитель труппы, а в последние года руководитель по творческим вопросам Сергей Голомазов уволен. Режиссер вынес обвинения против директора богоспасаемого театра Даны Бйорк.

Кто виноват?

В данной ситуации сразу возникают три фундаментальных русских вопроса - «Кто виноват?» (Герцен), «Что делать?» (Чернышевский), «Какой счет?» (праздные обыватели, а не только спортивные болельщики). Начнем с «Кто виноват?»

У рижского театра с Сергеем Анатольевичем давние дружеские отношения. Еще в 1993-м у него здесь был режиссерский дебют, поставил спектакль по роману Франсуазы Саган «Когда лошадь теряет сознание». Через год вспорхнули на этой сцене его «Соколы и вороны». Спустя годы он поставил здесь еще ряд отличнейших постановок, а в 2018-м, когда директором театра стала актриса Дана Бйорк, именно по ее рекомендации господин Голомазов стал художественным руководителем театра.

Перед этим он, гражданин России, с 2007 года по 2019 год творил на должности художественного руководителя очень уважаемого в Москве Театра на Малой Бронной.

Каждая постановка Сергея Анатольевича - мастерская работа и, как правило, долгоиграющий хит. Многие спектакли до сих пор в репертуаре. «Варшавская мелодия» (2009), «Метод Грёнхольма» (2011), «Дорога на Дувр» (2013), «Опасный поворот» (2015), «Почти счастье» (2017), «1900-й. Легенда о пианисте» (2017), «Граф Монте-Кристо. Я - Эдмон Дантес» (2019), «Канкун» (2019), позднее еще и «Да здравствует Королева, виват!», «Рейс 2025-2026», «Скамейка», «Тартюф», «Централ-парк Вест», «Шесть Шерлоков».

Тут вдруг случилась война в Украине, после этого были неприятности в театре, но не слишком драматические. В частности, национально ориентированный министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заметил, что вот Голомазов до сих пор преподает театральное искусство в московском ГИТИСе.

В результате Сергей Анатольевич в 2023-м это московское место работы оставил, сосредоточившись на русском театре в Риге.

Латышские начальники в русском театре

Далее ситуация несколько усложнилась тем обстоятельством, что художественное руководство театром разбавилось триумвиратом - директор Дана Бйорк, ставшая руководителем художественных проектов Лаура Гроза (в последние год просит упоминать ее под творческим псевдонимом Laura), а еще появился штатный драматург, некогда артист театра Dailes Артур Дицис.

Официально целью стало привлечение в театр латышского зрителя, а также знакомство русскоязычного зрителя с историей Латвии. Тут как раз уместной оказалась работа Лауры «В бальных туфельках по сибирским снегам» по мемуарам побывавшей в ссылке экс-министра иностранных дел Латвии Сандры Калниете (о постановке Голомазов откликнулся, кстати, очень тепло).

Были и приглашенные режиссеры - например, главный режиссер Dailes Виестур Кайришс, поставивший шекпировского «Гамлета» с прямыми аналогиями по отношению к нынешней российской элите.

Гражданин России Голомазов прямых аналогий избегал, он смотрел шире, говоря о самой двуличной сути власти, например, в уже классической пьесе «Да здравствует Королева, виват!». Кстати, в одной из главных ролей оказалась директор Дана Бйорк.

Особенности национального ВНЖ

За всем этим посвященные в закулисные хитросплетения усматривали как бы прикрытие известного режиссера, который, как ни крути, гражданин России. К таким относятся ныне с понятным подозрением, даже к тем, кто вроде с антипутинской позицией (вспомним скандал с телеканалом «Дождь», который после эмиграции из Москвы в Ригу вскоре вынужден был перебазироваться в свободный Амстердам).

Учитывая еще и то, что Голомазов, находясь на штатной должности в госучреждении (театр-то государственный) не говорил на языке Райниса и Аспазии. Должность Голомазова переименовалась, он смог ставить не только в Риге, но и в Таллине, в Venu teatr (так теперь называется русский театр Эстонии) - там его постановки великолепны по-прежнему (мы их видели во время обменных гастролей).

Но у Сергея Анатольевича был и есть ВНЖ (вид на постоянное жительство) в Латвии, у которого, однако, несколько категорий. Это выяснилось после того, как в начале апреля возникла коллизия. Как сообщила Дана (в театре ее зовут проще - «Дама»), у Голомазова изменился статус пребывания в Латвии.

Оказывается, есть статус ВНЖ в связи с приобретением недвижимости, есть - в связи с работой, как это и было прежде. А сейчас это статус в связи с воссоединением семьи (у Сергея Анатольевича за годы работы в Риге появилось двое детей от гражданки Латвии, которая, кстати, актриса театра Чехова). Это стало известно после того, как Голомазов первым сообщил прессе, что все не так просто - и вспыхнул скандал.

«Ты мой враг, я твой враг»

На поверхности скандала оказалась пена - режиссеру необходимо для руководящей должности в гостеатре знать язык Райниса и Апсазии, причем на высший уровень С1. Почему именно сейчас это требование оказалось актуальным - нам неведомо.

Но режиссер недоволен, что директор приглашала его на разговор смс-ской по мобильному. Он отверг это предложение - ему нужно официальное приглашение.

Далее последовали разговоры о том, что Голомазов никогда не повышал голос в театре (это правда) - в отличие от директора (все может быть). Обидно - была такая дружба, а теперь как в песне Раймонда Паулса в исполнении давно на все плюнувшего и живущего в солнечной Флориде Валерия Леонтьева «Затмение солнца»: «Сад потемнел средь бела дня - ты мой враг, я твой враг».

Можно предположить закулисные интриги - Министерство культуры, под началом которого и находится театр Чехова, под особо пристальным вниманием латышских националистов. А тут в руководстве целый гражданин России, еще и на государственном языке не изъясняющийся.

Сам Сергей Анатольевич признал, что это действительно так - он посещал курсы латышского, но для полного погружения в язык он должен погрузиться в соответствующее окружение, а в он все время в театре, да еще и в русском!

Что делать?

Тут же полетели письма - подписанные аж сорока деятелями театра Чехова. Фамилии авторы письма не озвучивали, поскольку боялись репрессий со стороны разбушевавшейся Даны Бйорк.

Что делать директору, за шагами которой с лупой следит Минкульт? И у которой второй срок директорства еще не кончился (а по его окончании хоть в заслуженные актрисы, хоть в депутаты - опыт есть!). А что делать режиссеру? Отказываться от гражданства? Стать апатридом? Уезжать в Эстонию или Германию? Варианты есть.

Правильно вроде бы главное - не молчать, а то потихоньку в лучшем случае выведут за штат, а тут тебе ни творческих, ни экономических, ни социальных гарантий.

Режиссер говорит, что всему этому предшествовал творческий конфликт. Например, он хотел было поставить бессмертное «Горе от ума» Александра Грибоедова, но проект был отвергнут. Сами понимаете, Грибоедов был не только русским классиком, но и дипломатом (правда, давно убиенным невинно в Персии, но это не в счет). В итоге что? Правильно, «карету мне карету, сюда я больше не ездок!».

Какой счет?

Директор Дана озвучила фрагмент переписки по вотсапу с режиссером Сергеем: «Ты сжигаешь за собой мосты!» Так и есть.

Так что ответить на сакраментальный вопрос «Какой счет?» (и в чью пользу?) предоставляем уважаемым театральным зрителям, равно как и читателям нашей газеты.