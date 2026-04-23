Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зрителей приглашают на спектакль «Банкет в Париже»

Культура
Дата публикации: 23.04.2026
29 апреля во Дворце Культуры ВЭФ, в 19.00, состоится спектакль "Банкет в Париж" - остроумная комедия о любви, браке и других "неприятностях" по мотивам пьесы Нила Саймона.

...На ужин в фешенебельный Парижский ресторан приглашены люди разных профессий и социального статуса. Писатель-неудачник, не продавший ни одного романа, бесцеремонная светская львица, известная писательница, успешный бизнесмен, дурочка-актриса и горе-художник. Что может объединять этих людей?

К своему изумлению, гости выясняют, что все они бывшие супруги, состоящие в разводе. И теперь заперты в одном помещении таинственным кукловодом. Накопившиеся в браке у каждого неразрешимые противоречия выплескиваются наружу, порождая бурю эмоций, полную сарказма, любви, страха, надежды и сексуального влечения. Оказывается, еще не все в прошлом. Эмоции воскресают с новой силой, поглощая героев.

Изящество и юмор Нила Саймона идеально подходят к нашей реальности. Вопросы, озвученные героями пьесы - знакомы практически всем, кто хоть раз бывал в браке или находился в отношениях. Успех этого спектакля на протяжении многих лет подтверждается овациями публики во многих странах мира.

Продюсер спектакль - Игорь Левин (Израиль), режиссер - Борис Богданов (Эстония), в ролях международный актерский состав: Таисия Сидоренкова, Сергей Рымар, Борис Богданов, Ольга Олийник, Анна Мяченко и Максим Терлецкий.

Спектакль будет идти на русском языке.

Читайте нас также:
#театр #культура #брак #отношения #режиссер
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Происхождение карточных мастей
Дом и сад
Изображение к статье: Антип Водогон: что разрешено и что строго запрещено 24 апреля
Дом и сад
Изображение к статье: Будет создан крупный военный полигон
В мире
Изображение к статье: Ученые успешно клонировали двух детенышей американских хорьков
В мире животных
Изображение к статье: «Нас ждет 1917-й»: лидер коммунистов Геннадий Зюганов предрёк России новую революцию уже осенью
В мире
1
Изображение к статье: Что-то знают? Cверхбогатые люди скупают недвижимость
Бизнес
Изображение к статье: Происхождение карточных мастей
Дом и сад
Изображение к статье: Антип Водогон: что разрешено и что строго запрещено 24 апреля
Дом и сад
Изображение к статье: Будет создан крупный военный полигон
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео