29 апреля во Дворце Культуры ВЭФ, в 19.00, состоится спектакль "Банкет в Париж" - остроумная комедия о любви, браке и других "неприятностях" по мотивам пьесы Нила Саймона.

...На ужин в фешенебельный Парижский ресторан приглашены люди разных профессий и социального статуса. Писатель-неудачник, не продавший ни одного романа, бесцеремонная светская львица, известная писательница, успешный бизнесмен, дурочка-актриса и горе-художник. Что может объединять этих людей?

К своему изумлению, гости выясняют, что все они бывшие супруги, состоящие в разводе. И теперь заперты в одном помещении таинственным кукловодом. Накопившиеся в браке у каждого неразрешимые противоречия выплескиваются наружу, порождая бурю эмоций, полную сарказма, любви, страха, надежды и сексуального влечения. Оказывается, еще не все в прошлом. Эмоции воскресают с новой силой, поглощая героев.

Изящество и юмор Нила Саймона идеально подходят к нашей реальности. Вопросы, озвученные героями пьесы - знакомы практически всем, кто хоть раз бывал в браке или находился в отношениях. Успех этого спектакля на протяжении многих лет подтверждается овациями публики во многих странах мира.

Продюсер спектакль - Игорь Левин (Израиль), режиссер - Борис Богданов (Эстония), в ролях международный актерский состав: Таисия Сидоренкова, Сергей Рымар, Борис Богданов, Ольга Олийник, Анна Мяченко и Максим Терлецкий.

Спектакль будет идти на русском языке.