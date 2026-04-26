«Спасатели в Австралии» — это мультфильм от студии Disney, который вышел в 1990 году. На момент релиза он провалился, но не из-за своего качества — просто вышел в прокат одновременно с хитом «Один дома», нацеленным ровно на ту же аудиторию. И со временем зрители вспомнили и оценили потрясающе красивую историю о защите природы и борьбе за справедливость.

О чём мультфильм «Спасатели в Австралии»

Живущий в австралийской глуши мальчик Коди общается с животными и старается спасать их от браконьеров. Однажды он освобождает от пут самку клинохвостого орла, но потом сам попадает в ловушку. Браконьер берёт Коди в заложники, требуя, чтобы тот сообщил, где найти редкую птицу. Сигнал о похищении ребёнка доходит до США, где находится штаб-квартира международного «Общества помощи и спасения», организованная мышами. Они отправляют в Австралию двух своих лучших агентов — американца Бернарда и мисс Бьянку из Венгрии. Первый совсем не рад этому, поскольку собирался сделать своей напарнице предложение.

Почему стоит посмотреть мультфильм «Спасатели в Австралии»

Делать это сейчас не менее интересно, чем 30 лет назад. И вот почему.

1. Это сиквел, который оказался интересней первой части

Среди любителей кино уже закрепился термин «проклятие сиквелов», когда от продолжения любимой истории ждут слишком многого, а потом ругают. Есть лишь несколько примеров, нарушающих это правило: «Терминатор», «Крёстный отец», «Тёмный рыцарь». «Спасателей в Австралии» тоже можно смело записывать в список исключений. Первая часть, которая называлась просто «Спасатели», вышла в 1977 году, и она прекрасна. Сюжет рассказывает о первом совместном деле мисс Бьянки и Бернарда, который до этого вообще работал швейцаром. Но сиквел 1990 года, хоть и не снискал славы в год выхода, получился ярче, динамичней и веселее. Теперь герои отправляются в экзотическую местность, сталкиваются с более опасным противником, а параллельно рассказывают о попытках самого Коди спастись — он объединяется с животными, которых поймал браконьер.

2. Мультфильм посвящён защите природы

На первый взгляд «Спасатели в Австралии» — просто забавная приключенческая история о милых мышах, которые преодолевают множество опасностей. Но на самом деле мультфильм, впервые в истории Disney после «Бэмби», затрагивает тему защиты природы. То, что браконьер, который уже убил редкого орла и похитил множество животных, совершенно не боится рейнджеров, а бороться со злодеем приходится ребёнку и его спутникам, очень печально. Момент, когда коала рассказывает другим зверюшкам в клетках, что сделают с каждым из них, обыгрывают как комедию. Но на самом деле он жуткий и жестокий: одних пустят на мех, других — на кожу для сумок.

3. Это история о силе слабых

Сама идея, что маленькие животные противостоят большому, да ещё и вооружённому человеку, выглядит забавно и поучительно. Кстати, интересно, что «Спасатели в Австралии» вышли через год после старта мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь» с похожей идеей. Но эта история не просто развлекает, но и показывает, что кажущиеся слабыми герои могут победить, ведь важна не грубая сила, а смекалка. Не менее важно, что герои действуют сообща и помогают друг другу. Да и сама идея, что информацию о похищении ребёнка передают буквально через весь мир и все хотят помочь, очень вдохновляет. Отдельная прелесть — образы главной парочки. В этой истории мисс Бьянка — не просто красивая спутница. Именно она — самая смелая героиня, которая без сомнений бросается на помощь. Бернард поначалу кажется слишком робким, но на самом деле он просто скромный и осторожный, а в нужный момент проявляет себя как настоящий герой.

4. «Спасателей в Австралии» до сих пор весело смотреть

Те, кто смотрел мультфильм в детстве, наверняка запомнили, что он очень красивый и весёлый. В первую очередь развлекают второстепенные герои. Так, у браконьера есть ящерица Джоанна, которая смешит буквально в каждой сцене. Просто невозможно не полюбить и альбатроса Уилбура, на котором герои добираются до Австралии, — он выдаёт бесконечный поток гэгов. Ему потом даже посвящают отдельную линию, связанную с лечением спины. Спойлер: мыши стреляют обезболивающим Уилбуру в мягкое место из двустволки. Для лучшей проработки пейзажей и животных аниматоры действительно летали в Австралию. Поэтому каждый кадр здесь наполнен важными мелкими деталями, а разнообразие флоры и фауны просто восхищает. Вместе с захватывающим сюжетом всё это создаёт мультфильм, который пролетает на одном дыхании.