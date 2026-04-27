Звезда подиума Белла Хадид выпустит книгу о своей жизни к 30-летию

Культура &
Дата публикации: 27.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Звезда подиума Белла Хадид выпустит книгу о своей жизни к 30-летию

Белла Хадид готовит к выходу первую книгу – мемуары под названием Between Us. Издание приурочено к ее 30-летию и выйдет в сотрудничестве с Rizzoli.

Над книгой модель работала вместе с фотографом Ясмин Диба – близкой подругой, которая документировала ее жизнь с подросткового возраста. В основу проекта легли архивные снимки, многие из которых публикуются впервые, а также личные заметки Хадид.

Between Us выстроена как визуальный и эмоциональный дневник: от детства в Малибу до становления в статусе одной из самых узнаваемых моделей поколения. В отличие от классических глянцевых альбомов, книга делает акцент на неформальной, почти интимной оптике – без выверенного лоска и привычной индустриальной дистанции.

Отдельное внимание в мемуарах уделено личным темам. Хадид говорит о семье, внутреннем взрослении и ментальном состоянии, а также затрагивает опыт жизни с хроническим заболеванием – болезнью Лайма, с которой она живет с 2012 года.

Книга уже открыта для предзаказа и поступит в продажу 6 октября.

#мода #культура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
