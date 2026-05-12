Траволта впервые сел в режиссёрское кресло — и сразу отправился в Канны

Дата публикации: 12.05.2026
Кадр из фильма *Propeller One-Way Night Coach*

Голливудский актер John Travolta в 72 года решил попробовать себя в новой роли и представил свой первый режиссёрский проект на Каннском кинофестивале. Речь идет о картине Propeller One-Way Night Coach, которую сам Траволта называет самой личной работой в своей карьере.

Фильм основан на детской книге, написанной актером еще в 1997 году. В центре сюжета — мальчик, увлечённый авиацией, который вместе с матерью отправляется в путешествие через всю Америку. История вдохновлена воспоминаниями самого Траволты о детстве и его первой поездке на самолёте.

Картина вошла в программу Cannes Premiere фестиваля в Каннах. Для Траволты это особенное событие: ранее он уже приезжал на Лазурный берег как актер с фильмами Pulp Fiction и She’s So Lovely, а теперь возвращается уже в статусе режиссера.

Одну из ролей в фильме исполнила дочь актера Элла Блю Траволта. По словам Джона, работа с ней стала для него «главной радостью» во время съемок. Артист признался, что долго не решался доверить проект другим постановщикам, поскольку опасался, что они не смогут передать ту атмосферу и эмоции, которые он сам вложил в историю.

Известно, что Траволта не только снял фильм, но и выступил сценаристом, продюсером и рассказчиком истории. Лента будет выпущена на платформе Apple TV+ в конце мая 2026 года.

По мнению редакции, истории о позднем творческом дебюте всегда вызывают особый интерес — особенно когда речь идет о человеке с такой насыщенной карьерой, как у Джона Траволты. В эпоху, когда кино всё чаще строится вокруг франшиз и громких спецэффектов, личные и искренние проекты выглядят особенно ценными. И если фильм действительно передаст ту любовь к авиации и воспоминаниям детства, о которой говорит актер, зрителей может ждать одна из самых душевных премьер Канн этого года.

