Дождь за окном — не повод для грусти: сериалы, которые помогут отвлечься и полностью захватят внимание

Культура &
Дата публикации: 13.05.2026
Изображение к статье: Кадр из сериала «Дьявол может плакать»

Если погода не радует, самое время устроить домашний киномарафон. Мы собрали три сериала, способные затянуть с первых минут и не отпустить до финальных титров.

«Дьявол может плакать» (Devil May Cry)

Новый аниме-проект от Netflix рассказывает историю Данте — харизматичного охотника на демонов, который сочетает в себе человеческую и демоническую природу. Он владеет агентством Devil May Cry и берётся за самые опасные задания, уничтожая нечисть, проникающую в мир людей.

Ключевой линией сюжета становится противостояние Данте с его братом-близнецом Вергилием. Тот стремится завладеть силой их отца — демона Спарды, из-за чего между братьями вспыхивает ожесточённый конфликт. Сам Данте пытается разобраться в собственной сущности: несмотря на демоническую мощь, в нём остаётся человеческое сердце, что превращает внутреннюю борьбу в одну из главных тем сериала.

«Немесида» (Nemesis)

Нидерландский политико-правовой триллер переносит зрителей в мир финансовых махинаций, коррупции и офшорных схем. Главная героиня — государственный прокурор Сильвия ван Маер, специализирующаяся на экономических преступлениях.

После неприятного инцидента в личной жизни она начинает расследование деятельности сети фиктивных компаний и выходит на представителей элиты, для которых деньги и влияние давно оказались выше закона.

Авторы сериала показывают, как работают налоговые структуры, куда исчезают огромные капиталы и почему в законодательстве появляются лазейки, которыми пользуются влиятельные люди.

Название проекта отсылает к древнегреческой богине возмездия Немесиде. Этот образ символизирует путь главной героини, которая стремится не только добиться справедливости, но и наказать тех, кто привык решать вопросы с помощью грязных денег. Однако со временем она понимает, что коррупция скрывается не только за пределами системы, но и внутри самих правоохранительных органов и правительства.

«Разделение» (Severance)

Этот сериал удерживает напряжение практически в каждой сцене. В центре сюжета — корпорация Lumon Industries, сотрудники которой проходят процедуру разделения памяти при помощи специального чипа.

После этого человек получает две отдельные личности. «Рабочее я» полностью забывает о личной жизни, как только сотрудник оказывается в офисе, а «Домашнее я» ничего не помнит о событиях рабочего дня после выхода из здания.

Главный герой Марк, которого играет Адам Скотт, добровольно согласился на эксперимент, пытаясь хотя бы временно скрыться от тяжёлых переживаний и личной трагедии. Но вскоре он начинает понимать, что руководство корпорации скрывает от работников нечто гораздо более опасное.

Сериал поднимает вопросы о границе между работой и личной жизнью, превращая офисное пространство в символ психологической ловушки. Белые коридоры, бесконечные помещения и техника в стилистике 80-х создают атмосферу тревожного и одновременно завораживающего сюрреализма.

...По мнению редакции, именно такие сериалы лучше всего подходят для дождливых вечеров: они помогают отвлечься от повседневности и полностью погрузиться в необычные миры. Каждый из этих проектов предлагает не только увлекательный сюжет, но и темы, которые заставляют задуматься уже после просмотра.

Автор - Ольга Стопинска
