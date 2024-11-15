Подарок к дню рождения Латвии: Милду застрахуют на 1,5 миллиона евро

В честь дня рождения Латвии Милда будет застрахована на 1,5 миллионов евро.

Об этом в социальных сетях сообщил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.

«Ноябрь – месяц государственных праздников и знаменательно, что в это время страховщики преподнесли подарок нашему символу свободы – Памятнику Свободы – страховой полис на 1,5 миллиона евро.

Если перелистнуть страницы истории, после Второй мировой войны советские власти рассматривали возможность сноса или взрыва памятника. Но этого не произошло.

Он был и будет символом национальной независимости латвийского народа, защищенным силой духа нашего народа. Рига благодарит страховщиков BTA за ценную инвестицию в объединяющий символ нашей нации», - написал он.