Подарок к дню рождения Латвии: Милду застрахуют на 1,5 миллиона евро

В честь дня рождения Латвии Милда будет застрахована на 1,5 миллионов евро.
Об этом в социальных сетях сообщил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.
«Ноябрь – месяц государственных праздников и знаменательно, что в это время страховщики преподнесли подарок нашему символу свободы – Памятнику Свободы – страховой полис на 1,5 миллиона евро.
Если перелистнуть страницы истории, после Второй мировой войны советские власти рассматривали возможность сноса или взрыва памятника. Но этого не произошло.
Он был и будет символом национальной независимости латвийского народа, защищенным силой духа нашего народа. Рига благодарит страховщиков BTA за ценную инвестицию в объединяющий символ нашей нации», - написал он.
🇱🇻🎁 Novembris ir valsts svētku mēnesis un zīmīgi, ka šaja laikā apdrošinātāji sniedz dāvanu mūsu brīvības simbolam- Brīvības piemineklim-apdrošināšanas polisi 1,5 milj. eiro vērtībā.— Edvards Ratnieks (@EdvardsRatnieks) November 15, 2024
📜 Ja pašķirsta vēstures lappuses, tad pēc Otrā pasaules kara padomju varas iestādes apsvēra… pic.twitter.com/xWZQLGv1ts
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