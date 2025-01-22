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В зале под Ратушной площадью откроется выставка с экскрементами ворон 1

Lifenews
Дата публикации: 22.01.2025
BB.LV
В зале под Ратушной площадью откроется выставка с экскрементами ворон
ФОТО: пресс-фото

Сегодня в 18:00 в выставочном зале «Рижское пространство современного искусства» (ул.Кунгу, 3) откроются две выставки — новая персональная выставка художницы Марите Гущики «На волоске» и персональная выставка Петериса Сидарса «Настоящее место в настоящем месте», пишет ЛЕТА.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель организаторов выставки «На волоске» Элизабете Андерсоне, экспозиция будет доступна для посещения до 2 марта.

В описании выставки отмечается, что ее темой стали движение и время, которые невозможно уловить или зафиксировать. В своих ранних работах Гущика сосредотачивалась на геометрических элементах, формирующих образы урбанистической среды с узнаваемыми деталями.

Ее искусство связывали с приемами фотореализма. Со временем художница отошла от реалистического отображения окружающей среды, обратившись к абстрактным формам, используя монохромную палитру, которая стала характерной чертой ее творчества.

На выставке «Настоящее место в настоящем месте» Сидарс представляет скульптурные инсталляции и картины, выполненные из различных материалов. В своей работе художник использует «золотой фонд» идей и материалов, которые он исследует на протяжении творческой карьеры, предлагая бесконечные возможности трансформации.

Как сообщила проект-менеджер объединения культурных учреждений «Рижское пространство современного искусства» Алисе Анна Сондоре, среди материалов, с которыми работает Сидарс, — торфяные горшки и живописные вариации, использующие фрактальные структуры, созданные на основе экскрементов ворон, которые стали неотъемлемой частью его работ.

Сидарс находит цвета, формы и текстуры, позволяющие достичь новых визуальных горизонтов. Хотя элементы игры и случайности играют важную роль, процесс создания его работ является длительным исследованием, направленным на понимание изменчивой эстетики материалов и на создание диалога с ними.

Фрактальные структуры, встречающиеся в природе, стали для Сидарса важным источником вдохновения. Находясь в своем «пространстве движения», художник углубляет свое любопытство к жизни в искусстве, а стохастические фракталы, которые он создает, позволяют взглянуть на мир искусства с новой точки зрения, отметила Сондоре.

Выставка Сидарса будет открыта до 23 марта.

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Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    22-го января

    Какашки ворон, и какие отмороженные туда пойдут?

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