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В рамках российского телепроекта «Голос» выступила Валерия из Риги 2

Lifenews
Дата публикации: 15.02.2025
BB.LV
В рамках российского телепроекта «Голос» выступила Валерия из Риги

Вчера на российском телевидении прошли очередные слепые прослушивания в рамках певческого конкурса «Голос», где неожиданно выступила певица из Риги Валерия Кучма.

21-летняя рижанка исполнила «Natural» группы «Imagine Dragons», однако очаровать членов жюри ей не удалось. После выступления находящийся в жюри Антон Беляев попросил девушку спеть что-то на русском, что она сделала прекрасно, однако, к сожалению, было уже поздно – в следующий тур Валерия не прошла.

Отметим, что в Латвии Валерия довольно известна. Композитор и автор-исполнитель. Музыкой занимается с детства. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано и периодически презентует новые песни на русском языке.

#шоубиз
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    15-го февраля

    Наша гебушечка надеюсь, внесли её в расстрельны списки врагов народа? Не проспали?

    20
    2
  • VS
    Vad Sorry
    15-го февраля

    Молодец

    23
    1

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