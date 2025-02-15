В рамках российского телепроекта «Голос» выступила Валерия из Риги

Вчера на российском телевидении прошли очередные слепые прослушивания в рамках певческого конкурса «Голос», где неожиданно выступила певица из Риги Валерия Кучма.

21-летняя рижанка исполнила «Natural» группы «Imagine Dragons», однако очаровать членов жюри ей не удалось. После выступления находящийся в жюри Антон Беляев попросил девушку спеть что-то на русском, что она сделала прекрасно, однако, к сожалению, было уже поздно – в следующий тур Валерия не прошла.

Отметим, что в Латвии Валерия довольно известна. Композитор и автор-исполнитель. Музыкой занимается с детства. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано и периодически презентует новые песни на русском языке.