Илон Маск все-таки жил в Латвии? Обнаружена редкая фотография

Похоже, подтверждается обнародованная эзотерическим сообществом и случайными свидетелями под Даугавпилсом информация о том, что Илон Маск каким-то образом может иметь интересы в Латвии - так, хотя на первый взгляд это и звучит странно, фотографию похожего человека обнаружили среди... солдат Либавского полка.

Получается, что Илон Маск в прошлой жизни мог служить на территории Латвии, и оборонять Даугавпилс.

Как сообщает "Википедия", 6-й пехотный Либавский Принца Фридриха-Леопольда Прусского полк, с 26.07.1914 — 6-й пехотный Либавский полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии. В 1820 — 1918 годах входил в состав 2-й пехотной дивизии. Место дислокации: 1820 — г. Рига. В 1812 году 2-й батальон находился при защите Динабурга (Даугавпилс), участвовал в сражениях у Полоцка, в боях на реке Ушач и при Ехимании.

Вот что пишут латвийцы в комментариях:

"Маск знает, что ищет в Латгалии! Он телепортировался, а это его прошлая жизнь...", "В Латвии он был один или с Трампом?", "Был он и его команда, занимались раскопками, идите изучайте информацию в интернете", "Что только после пары стопок доброй латгальской шмаковки не привидиться...", "Иван Маск стремительно деградирует. Сначала зиги кидает с трибуны, теперь мёд покупает в латгальской Краславе на закусь..."

"Народ, не смейтесь: он внешне настолько типичен для Латвии, что вскоре его двойников начнут узнавать и тут и там... А может секретные испытания клонов производи, а Латвия всё больше становится полигоном...", "Все возможно, Илон Маск обладает Интелектуальными ресурсами, это было его Эго, а может и он сам или его робот…", "Поиски чаши Грааля в Латгалии продолжаются, ведь люди его замечают то тут, то там...", "Закусывать надо. Латвия и Маск!", "Маск мерил глубину Даугавы, пройдет американский авианосец или не пройдёт", "Трамп ещё никогда не был так близок к провалу..."

Читайте по теме: