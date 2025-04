«Поток» также была номинирован в категории «Лучший иностранный фильм», но не получил награды. В этой категории победу одержала бразильская картина I’m Still Here.

Получая награду, Зилбалодис поблагодарил свою семью, команду, а также своего кота и собаку, напомнив всем, что «мы находимся в одной лодке и должны преодолевать разногласия, сотрудничая друг с другом».

"Надеюсь, эта награда откроет двери независимым создателям анимационных фильмов по всему миру. Это первый раз, когда фильм из Латвии был номинирован, и для нас это значит очень многое. Мы очень вдохновлены и надеемся вскоре вернуться сюда снова", — сказал режиссёр.

В беседе с журналистами сразу после церемонии он признался, что испытывает огромную благодарность и очень хочет вернуться домой.

"Я безумно скучаю по Латвии и не могу дождаться, когда смогу приступить к работе над новым фильмом", — отметил Зилбалодис.

Награду режиссёру вручили Голди Хоун и Эндрю Гарфилд.

Ведущий церемонии Конан О’Брайен подчеркнул, что это первый «Оскар» в истории Латвии.

"Эстония, теперь мяч на вашей стороне", — добавил он.

Президент и премьер Латвии поздравили создателей

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в понедельник утром публично поздравил режиссера Гинта Зилбалодиса и остальных создателей анимационного фильма «Поток» с первой в истории Латвии премией Американской киноакадемии – «Оскаром».

«От всего сердца поздравляю Гинта Зилбалодиса и всю команду с получением „Оскара“. Феноменально!» – написал президент Латвии в Twitter, отметив, что «это великий и исторический день для Латвии».

«Нам всем понадобится время, чтобы осознать, что произошло, потому что случилось нечто большое и прекрасное! Спасибо вам!» – добавил Ринкевич.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня также выразила радость в Twitter по поводу того, что кот из «Потока» продолжает покорять сердца зрителей по всему миру. Она поздравила Гинта Зилбалодиса и всю творческую команду фильма, пожелав им дальнейших успехов.

Поздравление создателям «Потока» опубликовано и в официальном Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел Латвии, где отмечено: «Первая латвийская номинация на „Оскар“ – и такой выдающийся успех! Просто мурр!»

Конкуренты и номинации

В категории «Лучший полнометражный анимационный фильм» конкуренцию ленте Зилбалодиса составили крупнобюджетные голливудские проекты — «Головоломка 2» (Inside Out 2), «Дикий робот» (The Wild Robot), австралийский фильм Мемуары улитки (Memoir of a Snail) и работа легендарной британской студии Aardman Animations — Уоллес и Громит: Самая дикая месть (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl).

В категории «Лучший иностранный фильм» за награду боролись датский фильм The Girl with the Needle («Девушка с иглой»), немецкая драма The Seed of the Sacred Fig («Семя священного инжира»), а также музыкальный криминальный фильм французского режиссёра Жака Одиара Emilia Pérez (Эмилия Перес), который доминировал в номинациях на премию. Победившая лента I’m Still Here (Я всё ещё здесь) основана на реальных событиях и рассказывает историю женщины, вынужденной смириться с внезапным исчезновением мужа во времена военной диктатуры в Бразилии в 1971 году.

Историческое достижение Латвии

«Поток» стал первым латвийским фильмом, номинированным на «Оскар», причём сразу в двух категориях.

Первая латвийская картина, выдвинутая на соискание премии Американской киноакадемии, — «Дитя человеческое» (реж. Янис Стрейч, 1991). Второй стала игровая лента «Стражи Риги» (реж. Айгар Грауба, 2009). Однако до этого момента ни один латвийский фильм не получал номинацию.

Мировая премьера «Потока» состоялась на Каннском кинофестивале, после чего фильм получил более 70 международных наград на разных континентах, включая «Золотой глобус» как лучший анимационный фильм.

О фильме

«Поток» — это 3D-анимация, рассказывающая историю Кота-индивидуалиста, который вынужден покинуть свой дом из-за масштабного наводнения и спасаться на маленькой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом мире без людей, Коту приходится изменить свои привычки и научиться сотрудничать с Псом, Капибарой, Лемуром и Птицей.

В создании фильма участвовали:

Гинт Зилбалодис – режиссёр, продюсер, сценарист и художник,

– режиссёр, продюсер, сценарист и художник, Матис Кажа – продюсер и соавтор сценария,

– продюсер и соавтор сценария, Рон Дианс и Грегори Залькман – продюсеры,

– продюсеры, Гурвал Койк-Галлас – звукорежиссёр,

– звукорежиссёр, Лео Сили-Пелисье – главный аниматор,

– главный аниматор, Рихард Залюпе – соавтор музыки вместе с Зилбалодисом,

– соавтор музыки вместе с Зилбалодисом, Константин Вишневский и Мартиньш Упитис – художники по визуальным эффектам.

Другие победители «Оскара»

Церемония вручения наград Американской киноакадемии традиционно прошла в Лос-Анджелесе, в Dolby Theatre в Ovation Hollywood.

В престижной категории «Лучший фильм» победу одержала драма Anora. Среди номинантов также были:

The Brutalist («Бруталист»),

A Complete Unknown («Боб Дилан: Никому не известный»),

Conclave («Конклав»),

Dune: Part Two («Дюна: Часть вторая»),

Emilia Pérez (Эмилия Перес),

I’m Still Here (Я всё ещё здесь),

Nickel Boys (Мальчишки из «Никеля»),

The Substance («Субстанция»),

Wicked («Злая: Сказка о ведьме Запада»).

Лучший актёр – Эдриан Броуди («Бруталист»).

Лучшая актриса – Майкия Мэдисон (Анора).

Лучшая актриса второго плана – Зои Салдана (Эмилия Перес).

Лучший актёр второго плана – Киран Калкин (Настоящая боль).

В категории «Лучший оригинальный сценарий» победу одержал Шон Бейкер (Anora), который также получил «Оскар» как лучший режиссёр.

Лучший адаптированный сценарий – Питер Строхан (Conclave).

Лучший монтаж – Anora.

Лучший оператор – The Brutalist.

Лучшая оригинальная музыка – Дэниел Блумберг (The Brutalist).

Лучший анимационный короткометражный фильм – иранская лента In the Shadow of the Cypress.

Лучшая документальная короткометражка – The Only Girl in the Orchestra.

Лучшая документальная лента – No Other Land.

Лучший звук – Dune: Part Two, также получивший награду за лучшие визуальные эффекты.

Лучший короткометражный фильм – I’m Not a Robot.

В категории «Лучшие костюмы» награду получил Пол Тазуэлл (Wicked).

Лучшая оригинальная песня – El Mal из фильма Emilia Pérez.