Смертельный вирус: как птичий грипп косит домашних котов

В США два кота скончались от птичьего гриппа
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили о двух случаях гибели домашних котов от птичьего гриппа в штате Мичиган в мае 2024 года.
Причина смерти котов
Оба инцидента произошли на молочных фермах, где вирус часто встречается у крупного рогатого скота. Специалисты считают, что вирус мог мутировать, передаться от людей к животным, что и привело к гибели котов. Владелец животных работал на таких фермах, что повышает риск контакта с вирусом. ** Симптомы и течение заболевания**
Первый случай произошёл с пятилетним котом, который стал вялым, потерял аппетит и страдал от неврологических расстройств. Ветеринары пытались спасти животное, но спустя четыре дня пришлось усыпить его. Посмертный анализ подтвердил наличие вируса птичьего гриппа.
Через несколько дней в клинику поступил полугодовалый мейн-кун с похожими симптомами, но, несмотря на лечение, он скончался через сутки.
Опасения специалистов
С момента вспышки птичьего гриппа в 2024 году в США было зафиксировано 69 случаев заражения людей этим вирусом, один из которых оказался смертельным. Специалисты выражают обеспокоенность, что вирус может мутировать и смешаться с сезонным гриппом, что приведёт к появлению нового штамма, способного передаваться от человека к человеку.
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