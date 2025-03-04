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Смертельный вирус: как птичий грипп косит домашних котов 0

Lifenews
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Смертельный вирус: как птичий грипп косит домашних котов

В США два кота скончались от птичьего гриппа

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили о двух случаях гибели домашних котов от птичьего гриппа в штате Мичиган в мае 2024 года.

Причина смерти котов

Оба инцидента произошли на молочных фермах, где вирус часто встречается у крупного рогатого скота. Специалисты считают, что вирус мог мутировать, передаться от людей к животным, что и привело к гибели котов. Владелец животных работал на таких фермах, что повышает риск контакта с вирусом. ** Симптомы и течение заболевания**

Первый случай произошёл с пятилетним котом, который стал вялым, потерял аппетит и страдал от неврологических расстройств. Ветеринары пытались спасти животное, но спустя четыре дня пришлось усыпить его. Посмертный анализ подтвердил наличие вируса птичьего гриппа.

Через несколько дней в клинику поступил полугодовалый мейн-кун с похожими симптомами, но, несмотря на лечение, он скончался через сутки.

Опасения специалистов

С момента вспышки птичьего гриппа в 2024 году в США было зафиксировано 69 случаев заражения людей этим вирусом, один из которых оказался смертельным. Специалисты выражают обеспокоенность, что вирус может мутировать и смешаться с сезонным гриппом, что приведёт к появлению нового штамма, способного передаваться от человека к человеку.

#животные
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