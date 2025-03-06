Офорт у моря

Сегодня в Юрмале, в галерее «ART SPACE» открылась уникальная выставка Латвийской Гильдии офорта.

Свои работы представили одиннадцать мастеров — Байба Кална, Теле Зирните, Байба Дамберга, Марита Майзите Грасе, Екатерина Грязева, Габия Приеде, Сигне Штраусс, Анна Шенке, Егор Ростов, Инесе Трошкпа и Дзидра Эзергайле.

Как рассказала bb.lv куратор выставки Неле Зирните, эта выставка — своего рода символ весеннего пробуждения после зимнего «затишья»: по мере наступления тепла люди устремляются на природу, к морю. И если, гуляя по улице Йомас, они заглянут в галерею и получат еще и эстетическое наслаждение, художники будут только рады.

Офо́рт (фр. eau-forte — буквально — «крепкая вода») — это разновидность печатной графики, гравюры на металле, основанной на технологии глубокой печати. При кажущейся простоте это уникальный и очень сложный вид изобразительного искусства.

Процесс от задумки до уже готовой работы достаточно длительный, включает множество этапов и предполагает использование разных техник: художнику необходимо владеть искусством рисовальщика, гравёра, печатника, хорошо разбираться в химических процессах, обладать огромным терпением, точностью и, разумеется, талантом.

Практически все этапы работы осуществляются вручную. Поэтому, в отличие от некоторых видов изобразительного искусства, где искусственный интеллект уже успешно соперничает с человеком, в области сфере офорта первенство прочно сохраняется именно за человеком. И, скорее всего, останется за человеком навсегда.

Эксклюзивные работы Латвийской гильдии офорта можно будет увидеть до 16 апреля. Вход свободный.