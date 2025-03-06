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«Поток» в России и Беларуси показывают незаконно - Кажа 4

Lifenews
Дата публикации: 06.03.2025
BB.LV
«Поток» в России и Беларуси показывают незаконно - Кажа
ФОТО: LETA

Согласно договорённости с дистрибьюторским агентством Charades, показ анимационного фильма «Поток», получившего премию "Оскар", запрещён в России и Беларуси, подтвердил агентству LETA продюсер и соавтор сценария Матисс Кажа.

Как отмечает агентство LETA, информация о фильме «Поток» доступна на ряде российских и белорусских сайтов, в том числе на сайтах отдельных кинотеатров. Также фильм можно нелегально скачать на различных российских ресурсах. Например, в репертуаре кинотеатра белорусского развлекательного центра Falcon Club представлена информация об анимационном фильме «Поток».

Кажа признаёт, что в России и Беларуси фильм могут показывать нелегально, так как подобные случаи ранее происходили с другими картинами.

"Лауреат "Золотого глобуса", теперь ещё и обладатель "Оскара", к тому же фильм без слов, ориентированный на семейную аудиторию – думаю, это достаточно заманчиво, чтобы его показывали", – считает Кажа.

Дистрибьюторское агентство Charades в официальном заявлении режиссёру фильма Гинту Зилбалодису подтвердило, что Charades никогда не продавало, не подписывало соглашений и не давало разрешения на коммерческое распространение или демонстрацию фильма на фестивалях в Беларуси и России.

Агентство пояснило, что отказ от сотрудничества с любыми организациями в России и Беларуси был согласован с режиссёром фильма ещё до мировой премьеры «Потока» в секции Un Certain Regard Каннского фестиваля в прошлом году, когда кинокомпании из России и Беларуси проявляли интерес к фильму.

"Мы ни при каких обстоятельствах не будем действовать против вашей воли и свяжемся с кинотеатрами, которые незаконно демонстрируют фильм в России и Беларуси, чтобы попытаться прекратить его показ", – заявили представители Charades.

Как сообщалось ранее, «Поток» (Straume / Flow) создан в сотрудничестве трёх стран: латвийской студии Dream Well Studio, французской Sacrebleu Productions и бельгийской Take Five.

«Поток» – это 3D-анимационный фильм о Коте-индивидуалисте, который вынужден покинуть свой дом из-за сильного наводнения и искать спасение в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом, необитаемом мире, Кот должен изменить свои привычки и научиться сотрудничать с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.

#анимация
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Комментарии (4)

  • A
    Anim
    6-го марта

    А придумайте ещё больше санкций! Вдруг в РФ тогда добровольно будут выполнять ваши хотелки...

    14
    0
  • Д
    Дед
    6-го марта

    Не хотите показывать за деньги, будут смотреть дарма. Дебилы! Носятся со своим мультиком, как курица с яйцом. Ничего там особо супер нет, в торентах нормально качается.

    30
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    6-го марта

    Да задрали вы уже с этим мультиком!

    42
    2
  • Ч
    Чангл
    6-го марта

    Обидно. Спасибо санкции

    19
    2

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