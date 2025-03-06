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35-летняя жена Петросяна задолжала 3 тысячи евро коммуналки за 4-миллионную квартиру 0

Lifenews
Дата публикации: 06.03.2025
BB.LV
35-летняя жена Петросяна задолжала 3 тысячи евро коммуналки за 4-миллионную квартиру

Супруга знаменитости не скрывает высокобюджетных путешествий.

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова задолжала более 300 тысяч рублей (3 тысячи евро) за жилищно-коммунальные услуги. Платежки накопились за квартиру в центре Москвы стоимостью 440 миллионов рублей (4 миллиона евро), передает Telegram-канал SHOT.

Речь идет о квартире в жилом комплексе «Садовые кварталы» в Хамовниках площадью 232,2 квадратных метра. Брухунова владеет ей с 2017 года. Равно как и машино-местом за 8 миллионов рублей, а также еще тремя нежилыми помещениями почти на 5 миллионов.

На собственнице висит долг по квартплате в размере 128 тысяч рублей, за капитальный ремонт – 179 тысяч, за ЖКУ – 7 тысяч. Услуги не оплачивались на протяжении нескольких лет.

Известно, что за Брухуновой также числится квартира на Лесной улице площадью 77,5 квадратных метра стоимостью 54 миллиона. За указанный объект владелица платит исправно.

Татьяна Брухунова (род. 13 марта 1989, Тула) — бывшая помощник юмориста, концертный директор Евгения Петросяна. Расписались в декабре 2019 года. Сын — Ваган (род. 13 марта 2020, Дубай), назван в честь отца Евгения Петросяна — Вагана Межлумовича. Дочь Матильда (род. 13 октября 2023 года).

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