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Почему китайские пенсионеры облюбовали остров Хайнань 0

Lifenews
Дата публикации: 06.03.2025
BB.LV
Эта инфраструктура во многом используется местными колхозниками.

Эта инфраструктура во многом используется местными колхозниками.

Из окрестных деревень выгодней прийти в отель, чем готовить дома.

Хайнань – тропический остров в Южно-Китайском море – ежегодно посещают миллионы туристов со всего мира. Благодаря приятному климату, красивой природе и постоянно совершенствующемуся сервису самая южная провинция Китая привлекает не только отдыхающих, но и пожилых людей со всех уголков страны, которые переезжают сюда на постоянное место жительства.

Хайнань не зря считается идеальным островом для пенсионеров: здесь создаются все условия для достойной старости. Эта проблема волнует пожилых людей во всем мире, и в этом плане опыт Китая можно назвать передовым. Китайская «модель счастья», которую последовательно выстраивают для того, чтобы пенсионеры чувствовали заботу и уверенность в завтрашнем дне, - это яркий пример того, что и в преклонном возрасте можно жить полной жизнью и наслаждаться каждым днем.

По словам эксперта по охране окружающей среды провинции Хайнань Чэнь Сяньцзяна, остров отличается хорошей прозрачностью воздуха, низкой концентрацией пыли и повышенным содержанием отрицательных ионов кислорода в атмосфере. Хайнань утопает в зелени – две трети его поверхности покрывают леса. Эти факторы полезны для здоровья пожилых людей и являются одной из ключевых причин, почему так много пенсионеров приезжает сюда, чтобы остаться здесь жить.

Уникальный климат острова благоприятен для пациентов с ишемической болезнью сердца, хроническим бронхитом, цереброваскулярными заболеваниями и другими патологиями, отметил генеральный директор медицинской корпорации Баотин-Ли-Мяоского автономного уезда провинции Хайнань Ван Сянсинь.

Хайнань постоянно совершенствует медицинскую инфраструктуру, привлекает высококачественные медицинские ресурсы и оптимизирует качество медицинского обслуживания, что также является важным фактором, делающим эту островную провинцию идеальным местом для пожилых людей. В городе Хайкоу, административном центре провинции Хайнань, работают 63 столовые для пожилых людей. Благодаря этому в основных городских районах сформированы зоны с пунктами общественного питания, которые расположены примерно в 15 минутах ходьбы от жилых домов.

При составлении меню в столовых учитываются потребности пожилых людей и их вкусовые предпочтения. Разнообразие блюд - от богатой белком еды, такой как тушеная свинина и яичница с помидорами, до свежих овощей - обеспечивает сбалансированное питание. В меню также есть полезные для здоровья легкие супы. «Еда в столовой вкусная и сытная, и мне не нужно готовить самому дома», - рассказал 77-летний Чжэн Вэйюань, приходящий каждый день пообедать в подобную столовую в деревне Мэйдэ поселка Чанлю в городе Хайкоу. Здесь ежедневно обедают пожилые люди старше 60 лет из близлежащих деревень. По словам сотрудника этой точки общепита, в обеденный перерыв, когда наблюдается наплыв посетителей, число обедающих здесь может достигать 100 человек.

Помимо опции выбора дома престарелых у одиноких пенсионеров на острове есть еще одна возможность организовать свою жизнь так, чтобы постоянно чувствовать заботу и поддержку. В городах Санья, Дунфан, Вэньчан и других местах провинции Хайнань многие пожилые люди самостоятельно создают «уютные» сообщества, чтобы жить вместе и заботиться друг о друге. Эти сообщества в основном сосредоточены в жилых комплексах и курортных зонах.

Пожилые люди совместно оплачивают расходы на проживание, вместе готовят и убирают, а также регулярно организуют совместный досуг: делают утреннюю зарядку, занимаются пением и танцами, отправляются на экскурсии. Такие компании друзей, помимо традиционных мер поддержки от государства, позволяют им наслаждаться независимой жизнью, одновременно даря ощущение тепла домашнего очага и силу коллектива.

«С четырьмя друзьями мы купили квартиры в одном из жилых микрорайонов на Хайнане, и каждый день общаемся, играем в шахматы и занимаемся спортом вместе», - рассказал 66-й Цзян Вэйпин, который в 2020 году переехал в уезд Чэнмай провинции Хайнань из провинции Хэнань (Центральный Китай).

Несколько месяцев назад у Цзян Вэйпина внезапно случился приступ гастрита, и его друзья из того же микрорайона отправили его в больницу на лечение.

«Близкий сосед лучше дальней родни! Когда друзья рядом со мной, я не беспокоюсь о проблеме обеспечения достойной старости», - сказал он.

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