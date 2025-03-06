Американец проглотил украденные сережки стоимостью $770 тыс. Затем его арестовали

Полиция в американском штате Флорида сообщает об аресте человека, который проглотил, предположительно, украденные им сережки стоимостью 769,5 тыс. долларов из ювелирного магазина компании Tiffany & Co, пишет ВВС .

По сведениям полицейских, 32-летний Джейтан Гилдер соврал сотрудникам магазина, что он работает на «профессионального спортсмена», чтобы ему показали «несколько дорогостоящих предметов».

Затем этот человек украл сережки и убежал из магазина, считает полиция.

Подозреваемый был арестован в тот же день — и во время задержания сотрудники полиции увидели, как он «проглотил несколько предметов, которые, предположительно, являлись украденными сережками», сказано в сообщении.

Гилдера также подозревают в том, что он хотел украсть еще и бриллиантовое кольцо, но он, вероятно, выронил его, когда убегал из магазина.

Позже полицейские обнародовали рентгеновский снимок живота подозреваемого, на котором в его желудке виден некий посторонний объект.

В ответ на вопрос Би-би-си полиция Орландо отказалась уточнить, удалось ли ей вернуть украденные серьги.

По данным американской полиции, в 2022 году Гилдер уже ограбил магазин Tiffany & Co в Техасе. В штате Колорадо на его имя выписано 48 ордеров на арест.

Против Гилдера выдвинуты обвинения в ограблении с использовании маски и краже в особо крупном размере. До приговора суда он считается невиновным.