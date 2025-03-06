Baltijas balss logotype

В воздушном пространстве Латвии резко выросло число сбоев навигационных систем 0

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.03.2025
LETA
В воздушном пространстве Латвии резко выросло число сбоев навигационных систем
ФОТО: LETA

Нарушения глобальной системы спутниковой навигации в воздушном пространстве Латвии за первые два месяца этого года были зафиксированы 234 раза, что в 2,8 раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили представители ГАО "Latvijas gaisa satiksme" (LGS).

В частности, в этом году в феврале было зафиксировано 59 нарушений глобальной спутниковой навигационной системы, что на 18% чаще, чем в феврале прошлого года, когда сбои были зафиксированы 50 раз.

Всего в 2024 году было зафиксировано 830 нарушений глобальной спутниковой навигационной системы, а в 2023 году - 342 случая.

Ранее LGS отмечала, что обобщение этих данных не дает отдельной информации о конкретных авиакомпаниях.

Также в компании сообщили, что помехи начались одновременно с российским вторжением в Украину и, очевидно, имеют к этому отношение.

В Агентстве гражданской авиации (АГА) пояснили, что нарушение сигнала GPS не создает угрозы безопасности полетам воздушных судов. Для обеспечения безопасности полетов используется несколько систем, в связи с чем нарушения GPS не влияют на безопасность полетов. Каждый случай нарушения GPS централизованно фиксируется и анализируется Европейским агентством авиационной безопасности.

LGS является 100% государственным предприятием, которое обеспечивает пользователям воздушного пространства аэронавигационные услуги.

#gps
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
5
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео