В воздушном пространстве Латвии резко выросло число сбоев навигационных систем

Нарушения глобальной системы спутниковой навигации в воздушном пространстве Латвии за первые два месяца этого года были зафиксированы 234 раза, что в 2,8 раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили представители ГАО "Latvijas gaisa satiksme" (LGS).

В частности, в этом году в феврале было зафиксировано 59 нарушений глобальной спутниковой навигационной системы, что на 18% чаще, чем в феврале прошлого года, когда сбои были зафиксированы 50 раз.

Всего в 2024 году было зафиксировано 830 нарушений глобальной спутниковой навигационной системы, а в 2023 году - 342 случая.

Ранее LGS отмечала, что обобщение этих данных не дает отдельной информации о конкретных авиакомпаниях.

Также в компании сообщили, что помехи начались одновременно с российским вторжением в Украину и, очевидно, имеют к этому отношение.

В Агентстве гражданской авиации (АГА) пояснили, что нарушение сигнала GPS не создает угрозы безопасности полетам воздушных судов. Для обеспечения безопасности полетов используется несколько систем, в связи с чем нарушения GPS не влияют на безопасность полетов. Каждый случай нарушения GPS централизованно фиксируется и анализируется Европейским агентством авиационной безопасности.

LGS является 100% государственным предприятием, которое обеспечивает пользователям воздушного пространства аэронавигационные услуги.