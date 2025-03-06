В самом сердце южной Бретани, в 45 минутах езды на лодке от Лорьяна, находится остров Groix (Груа). Популярная поговорка гласит: Qui voit Groix voit sa joie! ("Тот, кто видит Груа, видит его радость!") Чем славится этот остров?

La plage des Sables Rouges получил такое название из-за красного цвета песка. Это происходит благодаря гранату, присутствующему в прибрежных скалах: минерал поднимается волнами при сильных порывах ветра и рассыпается по песку. Так пляж становится красным, – это явление в основном происходит зимой.

Он очень популярен, потому что до него легко добраться и он защищен. Маленькие лодки с удовольствием пришвартовываются, а детей знакомят с мелкой рыбалкой.

La plage des Grands Sables – пляж "большие пески" – самый большой выпуклый (convexe) пляж в Европе. Также это один из самых красивых пляжей Бретани.

Отличается удивительно белым песком, прозрачной водой и остаётся очень обширным даже во время прилива. На пляже присутствуют спасатели, – с 1 июля по 31 августа.

Песок там настолько белый, что туристы иногда даже называют его la plage des Sables Blancs – пляжем белых песков!

В ясную погоду с острова хорошо виден Бель-Иль.

Самый большой из бретонских островов – Belle-Île, что переводится как "прекрасный остров", и тут, конечно, не поспоришь, остров очень хорош собой. Во время правления Наполеона I была идея переименовать его в "Остров Жозефины", но это не было реализовано.

Бель-Иль — это скалистые бухты, тенистые долины и уединенные пляжи. Но кроме пейзажей этот остров – про исключительное культурное наследие и исторические места. Остров привлекал актеров, художников и поэтов, вдохновляя их на новые шедевры.

Бель-Иль любил и бывший французский президент Франсуа Миттеран, он говорил: "Мне нравится тут всё: воздух, цвета, небо, здесь есть что-то неподражаемое. Я поездил по миру, но как же здесь красиво, как красиво!"