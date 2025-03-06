Baltijas balss logotype

Волшебные острова Бретани - экзотика Атлантического побережья Франции 0

Lifenews
Дата публикации: 06.03.2025
BB.LV
Это не Индийский океан, а вполне себе Евросоюз.

Это не Индийский океан, а вполне себе Евросоюз.

Путешественники могут получить неоценимый багаж впечатлений.

В самом сердце южной Бретани, в 45 минутах езды на лодке от Лорьяна, находится остров Groix (Груа). Популярная поговорка гласит: Qui voit Groix voit sa joie! ("Тот, кто видит Груа, видит его радость!") Чем славится этот остров?

22a0da71-fae6-4b4a-a7fa-eb5fd328ca17.jpg

La plage des Sables Rouges получил такое название из-за красного цвета песка. Это происходит благодаря гранату, присутствующему в прибрежных скалах: минерал поднимается волнами при сильных порывах ветра и рассыпается по песку. Так пляж становится красным, – это явление в основном происходит зимой.

Он очень популярен, потому что до него легко добраться и он защищен. Маленькие лодки с удовольствием пришвартовываются, а детей знакомят с мелкой рыбалкой.

La plage des Grands Sables – пляж "большие пески" – самый большой выпуклый (convexe) пляж в Европе. Также это один из самых красивых пляжей Бретани.

Отличается удивительно белым песком, прозрачной водой и остаётся очень обширным даже во время прилива. На пляже присутствуют спасатели, – с 1 июля по 31 августа.

Песок там настолько белый, что туристы иногда даже называют его la plage des Sables Blancs – пляжем белых песков!

В ясную погоду с острова хорошо виден Бель-Иль.

92442201-a648-44b8-a696-0793dea8dd86.jpg

Самый большой из бретонских островов – Belle-Île, что переводится как "прекрасный остров", и тут, конечно, не поспоришь, остров очень хорош собой. Во время правления Наполеона I была идея переименовать его в "Остров Жозефины", но это не было реализовано.

Бель-Иль — это скалистые бухты, тенистые долины и уединенные пляжи. Но кроме пейзажей этот остров – про исключительное культурное наследие и исторические места. Остров привлекал актеров, художников и поэтов, вдохновляя их на новые шедевры.

Бель-Иль любил и бывший французский президент Франсуа Миттеран, он говорил: "Мне нравится тут всё: воздух, цвета, небо, здесь есть что-то неподражаемое. Я поездил по миру, но как же здесь красиво, как красиво!"

1
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Названы методы для борьбы с бессонницей
Названы методы для борьбы с бессонницей
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
В Германии 66-летняя женщина родила ребенка
Кадр: today.com
Найден кот с самым длинным хвостом в мире
Фото: guinnessworldrecords.com
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Алёнушка попалась в когти Льва. Иконка видео
Герой сериала «Слово пацана» выгулял новую пассию во МХАТе
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео