Рейтинги «Оскара 2025» стали рекордными за пять лет

Компания Nielsen опубликовала обновлённую статистику просмотров 97-й церемонии вручения «Оскаров». В США торжество официально посмотрело 19,69 млн человек — это лучшие показатели премии за последние пять лет.

Указанные цифры оказались выше рейтингов прошлогодней церемонии, когда в лауреатах были «Оппенгеймер» и «Барби» (19,49 млн). При подсчёте учитывались данные от просмотров на канале ABC и сервисе Hulu (в этом году «Оскар» впервые транслировался на стриминге).

Триумфатором «Оскара» стала драмеди «Анора» с пятью статуэтками, в том числе за фильм года. Режиссёр картины Шон Бэйкер установил рекорд по количеству персональных наград за один вечер и один фильм (4). Среди победителей также оказались «Бруталист», «Дюна: Часть II», «Злая: Сказка о ведьме Запада», «Субстанция», «Конклав» и др.