Популярные подарочные цветы из букетов могут убить ваших котов

Некоторые букеты могут быть смертельно опасны для домашних животных. Они могут вызвать затруднённое дыхание, судороги, печёночную недостаточность. Некоторые растения могут вызвать у питомцев тяжёлые симптомы, включая рвоту, диарею, нарушение сердечного ритма и даже смерть в случае поедания.

Опасные для питомцев цветы: амариллис, стрелиция, гвоздика, нарцисс, гладиолус, гортензия, лантана, ландыш, пион, рододендрон, алоэ, азалия, зантедеския, хризантема, георгин, гиацинт, ирис, лаванда, спатифиллюм, лютик. Тюльпан — самый популярный цветок на 8 Марта — тоже входит в число опасных цветов.

Что же делать? Постарайтесь поставить цветы вне зоны доступа питомца. Хотя с кошками сделать это трудно. Они могут добраться практически везде. Лучший вариант — предупредить друзей и родных, какие именно цветы вы хотите получать в подарок, или озвучьте, что вы предпочитаете в подарок не цветок, а шоколад, например.

Если ваш питомец случайно съел растение и вы заметили странное поведение, незамедлительно обратитесь к ветеринару.