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Популярные подарочные цветы из букетов могут убить ваших котов 0

Lifenews
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
Популярные подарочные цветы из букетов могут убить ваших котов

Некоторые букеты могут быть смертельно опасны для домашних животных. Они могут вызвать затруднённое дыхание, судороги, печёночную недостаточность. Некоторые растения могут вызвать у питомцев тяжёлые симптомы, включая рвоту, диарею, нарушение сердечного ритма и даже смерть в случае поедания.

Опасные для питомцев цветы: амариллис, стрелиция, гвоздика, нарцисс, гладиолус, гортензия, лантана, ландыш, пион, рододендрон, алоэ, азалия, зантедеския, хризантема, георгин, гиацинт, ирис, лаванда, спатифиллюм, лютик. Тюльпан — самый популярный цветок на 8 Марта — тоже входит в число опасных цветов.

Что же делать? Постарайтесь поставить цветы вне зоны доступа питомца. Хотя с кошками сделать это трудно. Они могут добраться практически везде. Лучший вариант — предупредить друзей и родных, какие именно цветы вы хотите получать в подарок, или озвучьте, что вы предпочитаете в подарок не цветок, а шоколад, например.

Если ваш питомец случайно съел растение и вы заметили странное поведение, незамедлительно обратитесь к ветеринару.

#животные
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