Латвийский мультик «Поток» оказался на постельном белье из AliExpress: надпись заставляет смеяться до слез

Латвийские любители анимации и поклонники «Потока» недавно испытали настоящий сюрприз — оказывается, популярный мультфильм оказался там, где его никто не ждал: на постельном белье AliExpress.

Его можно приобрести менее чем за 32 евро. В Интернете немедленно разгорелись дискуссии, сочетающие отчаянный смех и изумление, ведь от глаз не ускользает тот факт, что на постельном белье из Китая имеется необычная надпись: «Диклинский культурный центр, 3 сентября в 19:00».

Один пользователь остроумно заключил, что это плохо. Другие шутили, что единственная выгода от этой ситуации в том, что чья-то спальня теперь превратится в рекламу Дома культуры Дикли.

Конечно, многие сразу же обратили внимание на вопиющее пренебрежение авторскими правами, но это и неудивительно, ведь подобные товары — обычное дело на китайском интернет-рынке. В то же время другие подошли к вопросу с юмором — один пользователь признался, что было бы круто заниматься любовью в постельном белье из «Потока».