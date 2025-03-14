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«Бред неполноценной твари»: отец Яниса Тиммы не сдержался, узнав об интервью Анны Седоковой за 10 миллионов 0

Lifenews
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
«Бред неполноценной твари»: отец Яниса Тиммы не сдержался, узнав об интервью Анны Седоковой за 10 миллионов

Родные Яниса Тиммы отказываются контактировать с Анной Седоковой и критикуют любые высказывания артистки, называя их ложными и безумными.

Недавно в Сети появилась новость, что Анна Седокова отказалась давать интервью Андрею Малахову и Дмитрию Борисову, которые ведут самые популярные ток-шоу в РФ, и назвала сумму, за которую согласилась бы раскрыть душу на публику, а именно 10 миллионов рублей.

Артистка подтвердила, что информация правдива, она действительно не готова соглашаться на напрасный пиар: «А в новостях сегодня все правда. Только маленькая поправка: предложение сделали мне, а не я. Я умею разговаривать лишь языком музыки сейчас. Могу лишь закрываться в студии и писать песни, выворачивая душу наизнанку. Это тот язык, на котором я сейчас хочу говорить», — написала Седокова в личном блоге.

Близкие Тиммы следят за публикациями Анны. Увидев такое признание, отец Яниса пришел в негодование. «Бред неполноценной твари», — прокомментировал мужчина. Обычно Райтис общается по-латышски, но, видимо, решил перейти на русскую речь, чтобы его поняли все. Более того, он отметил аккаунт Седоковой в публикации, обращаясь именно к ней.

Тимма-старший не выносит певицу, считая, что именно она виновата в смерти его сына. Мужчина заявил, что именно с появлением Седоковой жизнь Яниса пошла под откос. «Я слышал, что у нее был ад. Думаю, вы можете спросить ее об этом… Знаю, что ад начался с ее вмешательства в нашу семью», — сказал родитель спортсмена в декабре.

Сейчас Анна возвращается к публичности после продолжительного затишья. Поначалу артистка молчала, переживая горе с самыми близкими. Позже она вышла на связь и сообщила, что ей пришлось покинуть страну из-за маленького сына: сверстники начали задавать мальчику вопросы о смерти Яниса, после чего Седокова решила увезти Гектора за границу, чтобы не навредить его психике.

По роковому стечению обстоятельств в последние месяцы выходит масса телешоу с участием бывшей солистки «ВИА Гры». Некоторые зрители полагают, что певица ударилась в съемки, из-за чего возмущаются еще больше. Однако все программы идут в записи, а Седокова в настоящий момент занимается только творчеством и семьей, позабыв о тусовках и светских мероприятиях.

Хоть как-то избавиться от негативных мыслей ей помогает спортзал, который певица называет своим лекарством. Стресс и физическая нагрузка заметно сказались на ее внешнем виде — от пышных форм женщины почти ничего не осталось.

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