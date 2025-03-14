На переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа впервые приехал со своей женой Латифой. После встречи со своей турецкой визави первая леди Сирии не сделала никаких заявлений, однако в соцсетях появилась их совместная фотография. Кто же она такая — Латифа аш-Шараа?

С тех пор, как «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России как террористическая организация) захватила Дамаск, а Башар Асад вместе с семьей вынужден был бежать в Москву, прошло три месяца (накануне стало известно о столкновениях сторонников экс-президента с силами безопасности). Основное внимание все это время было приковано к лидеру повстанцев Мохаммеду аль-Джулани: к его решению отказаться от псевдонима, связанного с джихадистским прошлым, и вернуть свое настоящее имя Ахмед аш-Шараа; назначению временным президентом страны; к многочисленным интервью мировым СМИ и потеплению в отношениях с лидерами арабских стран, которые ранее приостанавливали членство Сирии в Лиге арабских государств на 10 лет.

Официальной биографии Латифы ад-Даруби (часто ее фамилию пишут ад-Друби) нет. Однако после ее первых появлений на публике арабские СМИ сообщили некоторые подробности о ее семье и жизни.

Например, саудовская газета Okaz пишет, что Латифа Самир ад-Друби родом из города Эль-Карьятейн в провинции Хомс и что у нее трое сыновей с аш-Шараа.

Со ссылкой на «неофициальные источники» издание также сообщило, что она имеет степень магистра арабского языка и литературы.

В ту же семью, что и Латифа ад-Друби, входят известные религиозные деятели, такие, как шейх Абдул Гаффар ад-Друби, сирийский чтец Корана (умер в 2009 году).

Al-Monitor, одно из самых известных американских СМИ, специализирующееся на анализе событий на Ближнем Востоке, отмечает, что «корни семьи ад-Друби в Сирии уходят в эпоху Османской империи, когда один из ее предков, Алаа ад-Друби, служил послом Османской империи и стал вторым премьер-министром Сирии в 1920 году, но был убит всего через 26 дней после вступления в должность».

После военного переворота 1970 года алавиты оттеснили с политической сцены суннитские аристократические семьи, руководившие Сирией на протяжении веков. Теперь эти семьи снова в игре, пишет итальянская La Repubblica со ссылкой на исследователя Седрика Лабрусса.

Он также сообщил изданию (правда, не уточнив, откуда у него эти сведения), что Латифа познакомилась с аш-Шараа в Дамаске в годы учебы в университете. В 2013 году она, скорее всего, вышла за него замуж, когда он уже был лидером «Джебхат ан-Нусры» (признана в России террористической организацией), и во время гражданской войны жила с ним вместе в подполье.

«Любопытно, — отмечает Лабрусс, — что Асад тоже женат на женщине, которая происходила из аристократического рода Хомса, и тому есть историческая причина: этот город — колыбель суннитского ислама».

В своем твиттере Лабрусс также обращает внимание на то, что такая жена «является отличным политическим, религиозным и социальным активом»: «Она приносит с собой респектабельность признанной и влиятельной семьи». Впрочем, добавляет он, аш-Шараа также происходит из уважаемого в Сирии рода. «Таким образом, сирийскую президентскую чету по-прежнему составляют два наследника хороших семей», — резюмировал исследователь.

Еще одна важная деталь биографии Латифы аш-Шараа стала известна во время встречи ее мужа с делегацией сирийско-американских женщин в Дамаске в конце января. У этой встречи, согласно сирийским медиа, были вполне прикладные задачи: новая сирийская администрация пытается укреплять связи с членами сирийских диаспор за рубежом и одновременно создавать образ более открытой власти.

За прошедшие два месяца аш-Шараа раздал десятки интервью мировым СМИ, в том числе Би-би-си, в которых много говорил об отказе от своего джихадистского прошлого, пытался развеять опасения по поводу возможных ограничений прав женщин в стране и обещал не притеснять алавитов (религиозно-этническая группа, к которой принадлежит семья бывшего лидера Сирии Башара Асада и которая традиционно считалась его сторонниками).

Не исключено, что по этим же причинам во время встречи с делегацией сирийско-американских женщин временный президент Сирии неожиданно решил представить гостям свою жену. «Ей-богу, она единственная, и нет других. То, что вы слышите в социальных сетях, — это просто слухи», — с явной иронией сказал аш-Шараа.

Сирийско-американский врач доктор Рим аль-Базм, присутствовавшая на встрече, заявила ливанской газете An-Nahar, что жена временного президента Сирии «похожа на женщин Дамаска»: «Милая, спокойная, красивая, без чадры, уверенная в себе и образованная».

Доктор Абдулхафиз Шараф, член Сирийско-американского альянса за мир и процветание, который также присутствовал на встрече, описал Латифу аш-Шараа как респектабельную молодую женщину, которая носит хиджаб (головной убор), но не никаб (лицевой платок) и одевается в традиционном сирийском стиле.

Принимала ли Латифа после своего представления участие в разговоре, понять трудно — на официальной фотографии временного президента Сирии с членами делегации ее нет. Ни сирийские, ни другие арабские СМИ ее цитат с этого мероприятия не приводят. В отличие от аш-Шараа. Он уверял собеседников, что «сирийские женщины всегда играли активную и выдающуюся роль в обществе», и вновь подтвердил свою приверженность расширению прав и возможностей женщин в различных областях.

Спустя всего пару дней после той встречи журналисты Economist поинтересуются у временного президента Сирии, будет ли его жена первой леди страны. «Это традиция — жена президента автоматически занимает эту должность. Так что, конечно, если есть должность под названием „Первая леди", она не будет занята случайной женщиной с улицы», — ответил аш-Шараа. И тут же добавил: «Однако наше понимание первой леди заключается в том, что она — служительница общества, а не леди уровнем выше людей».

Это явная отсылка к жене свергнутого многолетнего правителя Сирии — Асме Асад.

Асма Асад, которую называли «арабской принцессой Дианой», родилась и выросла в Лондоне. После окончания университета в столице Великобритании она работала там инвестиционным банкиром в крупнейшем американском банке JP Morgan.

В 2000 году она вышла замуж за неожиданно получившего власть в Сирии Башара Асада (старший сын сирийского лидера Хафеза Асада погиб в автокатастрофе) и переехала жить в Дамаск.

Асму Асад называли мягкой силой сирийского режима, с ее именем связывали надежды на скорую модернизацию Сирии. Тогда казалось, что в том числе благодаря ей ближневосточная страна сможет улучшить отношения с Западом.

Теперь критики считают, что Асма сыграла ключевую роль в поддержке режима Асада на протяжении жестокой гражданской войны в Сирии, которая началась с протестов оппозиции в 2011 году и привела к гибели сотен тысяч людей.

Кроме того, за более чем 20 лет в роли первой леди Сирии имя Асмы Асад не меньше ассоциируется с консолидацией политической и финансовой власти в Сирии, чем имя ее мужа.

В 2018 году у бывшей первой леди Сирии обнаружили рак груди, который ей удалось победить. Однако спустя пять лет у нее диагностировали миелоидный лейкоз — злокачественное заболевание крови и костного мозга.

После падения режима Асада в Сирии в декабре прошлого года Асма вместе с семьей оказалась в Москве. Британская Telegraph со ссылкой на неназванный источник писала, что она изолирована от других людей во избежание передачи ей инфекционных заболеваний, а ухаживает за ней приехавший из Лондона отец — кардиолог.