Среди бежавших за границу звёзд царит паника: отныне все их доходы в России будут поступать на особый счёт в банке — и они не смогут ими пользоваться, пока с них не снимут статус иноагента. Кого затронули эти меры?

На днях в своих соцсетях иноагент Алишер Моргенштерн неожиданно начал жаловаться на незаметно подкравшуюся бедность и выпрашивать деньги у подписчиков. Чтобы хоть как-то придать происходящему достойный вид, за донаты артист готов раздать автографы и мерч.

—Сегодня я обеднел на десятки миллионов рублей из-за вступившего в силу закона, по которому больше не получаю деньги за музыку на русских площадках, а это 90% моей аудитории, — сокрушался рэпер. — Ни на что не намекаю, но я три часа подписывал полторы тысячи открыток, а ещё у меня есть худи и футболки. Поддержите молодого музыканта!

Новый закон больно ударит рублём прежде всего по музыкантам — их альбомы исторически продаются в основном в России. Кроме Моргенштерна это Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, группы «Би-2» (хотя с ней есть нюансы), «Порнофильмы», «Каста», «Литл биг», рэперы Noize MC, Face, Лигалайз, Оксимирон, певицы Земфира, Монеточка, экс-лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский и прочие беглецы калибром помельче.

Напомним, та же Земфира в 2023 году переписала свою квартиру на Фрунзенской набережной на подругу Ренату Литвинову, вышла из числа учредителей лейбла «Вельвет мьюзик», среди которых находится сестра братьев Меладзе, однако в России до сих пор работает её ИП.

Андрей Макаревич долю в двушке на Ленинском проспекте передал своему сыну — актёру Ивану Макаревичу, а особняк в элитном посёлке Павлово — сестре. У музыканта закрыт ИП, но он продолжает числиться в собственниках продюсерской фирмы «Самый смак», которая по итогам 2023 года заработала скромные 150 тысяч рублей, и конторы «Философия ненасилия».

Максим Покровский, переехавший в Нью-Йорк, переоформил московскую четырёхкомнатную квартиру у метро «Митино» за 25,7 миллиона рублей (2,5 миллиона евро) на жену. Семья пыталась продать её с мебелью, но покупателей до сих пор так и не нашлось. Прошлой осенью жильё оказалось под угрозой ареста: российские налоговики пытались взыскать с рокера и его семьи задолженность по налогам — более 400 тысяч рублей, которая игнорировалась месяцами. Музыкант погасил задолженность буквально месяц назад.