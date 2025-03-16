Baltijas balss logotype

27-летний Моргенштерн жалуется: «Я обеднел на десятки миллионов рублей» 0

Lifenews
Дата публикации: 16.03.2025
BB.LV
Лучшие люди русской культуры оказались под ударом режима Путина.

Лучшие люди русской культуры оказались под ударом режима Путина.

Максиму Покровскому пришлось бросить в Москве квартиру за 2,5 миллиона евро.

Среди бежавших за границу звёзд царит паника: отныне все их доходы в России будут поступать на особый счёт в банке — и они не смогут ими пользоваться, пока с них не снимут статус иноагента. Кого затронули эти меры?

На днях в своих соцсетях иноагент Алишер Моргенштерн неожиданно начал жаловаться на незаметно подкравшуюся бедность и выпрашивать деньги у подписчиков. Чтобы хоть как-то придать происходящему достойный вид, за донаты артист готов раздать автографы и мерч.

—Сегодня я обеднел на десятки миллионов рублей из-за вступившего в силу закона, по которому больше не получаю деньги за музыку на русских площадках, а это 90% моей аудитории, — сокрушался рэпер. — Ни на что не намекаю, но я три часа подписывал полторы тысячи открыток, а ещё у меня есть худи и футболки. Поддержите молодого музыканта!

Новый закон больно ударит рублём прежде всего по музыкантам — их альбомы исторически продаются в основном в России. Кроме Моргенштерна это Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, группы «Би-2» (хотя с ней есть нюансы), «Порнофильмы», «Каста», «Литл биг», рэперы Noize MC, Face, Лигалайз, Оксимирон, певицы Земфира, Монеточка, экс-лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский и прочие беглецы калибром помельче.

Напомним, та же Земфира в 2023 году переписала свою квартиру на Фрунзенской набережной на подругу Ренату Литвинову, вышла из числа учредителей лейбла «Вельвет мьюзик», среди которых находится сестра братьев Меладзе, однако в России до сих пор работает её ИП.

Андрей Макаревич долю в двушке на Ленинском проспекте передал своему сыну — актёру Ивану Макаревичу, а особняк в элитном посёлке Павлово — сестре. У музыканта закрыт ИП, но он продолжает числиться в собственниках продюсерской фирмы «Самый смак», которая по итогам 2023 года заработала скромные 150 тысяч рублей, и конторы «Философия ненасилия».

Максим Покровский, переехавший в Нью-Йорк, переоформил московскую четырёхкомнатную квартиру у метро «Митино» за 25,7 миллиона рублей (2,5 миллиона евро) на жену. Семья пыталась продать её с мебелью, но покупателей до сих пор так и не нашлось. Прошлой осенью жильё оказалось под угрозой ареста: российские налоговики пытались взыскать с рокера и его семьи задолженность по налогам — более 400 тысяч рублей, которая игнорировалась месяцами. Музыкант погасил задолженность буквально месяц назад.

11
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Названы методы для борьбы с бессонницей
Названы методы для борьбы с бессонницей
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
В Германии 66-летняя женщина родила ребенка
Кадр: today.com
Найден кот с самым длинным хвостом в мире
Фото: guinnessworldrecords.com
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Алёнушка попалась в когти Льва. Иконка видео
Герой сериала «Слово пацана» выгулял новую пассию во МХАТе
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Наша Латвия
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео