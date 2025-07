Your browser does not support the video tag.

В субботу, 19 апреля, в иерусалимском Храме Гроба Господня состоялось церемония схождения Благодатного Огня. Как сообщают израильские СМИ, доступ в храм ограничен. В Старом городе безопасность обеспечивают сотни сотрудников полиции и бойцов пограничной службы. Въезд транспорта в Старый город Иерусалима запрещен до завершения церемоний. Церковная церемония получения Благодатного огня (литания) состоит из ряда ритуалов: вначале кувуклию осматривает и опечатывает полиция, в полдень от Иерусалимской патриархии начинается Крестный ход к Гробу Господню, который завершается перед входом в кувуклию, в пещеру вносят большую лампаду, в которой должен возгореться главный огонь и 33 свечи (по числу лет земной жизни Спасителя). Затем Иерусалимский патриарх входит внутрь кувуклии в одном полотняном подряснике – чтобы было видно, что он не проносит с собой в пещеру спички или что-либо еще, при помощи чего можно добыть огонь. После этого вход в часовню опечатывается и наступает тишина в ожидании чуда схождения Благодатного огня, после чего патриарх выносит из кувуклии лампаду с Благодатным огнем. Особое значение таинству этой церемонии придают православные христиане в Греции, России, Украине и некоторых других странах восточной Европы. Армянские христиане настаивают на том, что не бывает чудес по расписанию, христиане-копты также не принимают это явление как чудесное, хотя и те, и другие чтут традицию освящения Благодатного огня. Читайте нас также: Google News

Facebook

Telegram

Instagram

Поделиться статьей