Как сообщают израильские СМИ, доступ в храм ограничен. В Старом городе безопасность обеспечивают сотни сотрудников полиции и бойцов пограничной службы.

Въезд транспорта в Старый город Иерусалима запрещен до завершения церемоний.

Церковная церемония получения Благодатного огня (литания) состоит из ряда ритуалов: вначале кувуклию осматривает и опечатывает полиция, в полдень от Иерусалимской патриархии начинается Крестный ход к Гробу Господню, который завершается перед входом в кувуклию, в пещеру вносят большую лампаду, в которой должен возгореться главный огонь и 33 свечи (по числу лет земной жизни Спасителя).

Затем Иерусалимский патриарх входит внутрь кувуклии в одном полотняном подряснике – чтобы было видно, что он не проносит с собой в пещеру спички или что-либо еще, при помощи чего можно добыть огонь.

После этого вход в часовню опечатывается и наступает тишина в ожидании чуда схождения Благодатного огня, после чего патриарх выносит из кувуклии лампаду с Благодатным огнем. Особое значение таинству этой церемонии придают православные христиане в Греции, России, Украине и некоторых других странах восточной Европы.

Армянские христиане настаивают на том, что не бывает чудес по расписанию, христиане-копты также не принимают это явление как чудесное, хотя и те, и другие чтут традицию освящения Благодатного огня.