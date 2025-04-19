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В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь 4 1556

Lifenews
Дата публикации: 19.04.2025
BB.LV

В субботу, 19 апреля, в иерусалимском Храме Гроба Господня состоялось церемония схождения Благодатного Огня.

Как сообщают израильские СМИ, доступ в храм ограничен. В Старом городе безопасность обеспечивают сотни сотрудников полиции и бойцов пограничной службы.

Въезд транспорта в Старый город Иерусалима запрещен до завершения церемоний.

Церковная церемония получения Благодатного огня (литания) состоит из ряда ритуалов: вначале кувуклию осматривает и опечатывает полиция, в полдень от Иерусалимской патриархии начинается Крестный ход к Гробу Господню, который завершается перед входом в кувуклию, в пещеру вносят большую лампаду, в которой должен возгореться главный огонь и 33 свечи (по числу лет земной жизни Спасителя).

Затем Иерусалимский патриарх входит внутрь кувуклии в одном полотняном подряснике – чтобы было видно, что он не проносит с собой в пещеру спички или что-либо еще, при помощи чего можно добыть огонь.

После этого вход в часовню опечатывается и наступает тишина в ожидании чуда схождения Благодатного огня, после чего патриарх выносит из кувуклии лампаду с Благодатным огнем. Особое значение таинству этой церемонии придают православные христиане в Греции, России, Украине и некоторых других странах восточной Европы.

Армянские христиане настаивают на том, что не бывает чудес по расписанию, христиане-копты также не принимают это явление как чудесное, хотя и те, и другие чтут традицию освящения Благодатного огня.

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(4)
  • ФФ
    Федул Федулов
    19-го апреля

    Слава, Богу!

    13
    3
  • AK
    Anton Kvaskov
    19-го апреля

    ВРАНЬЕ !!!

    8
    16
  • lg
    lo gos
    19-го апреля

    Всем почему-то очень нравится еврейская религия. Люди забыли своих древних богов, и вот поэтому в мире происходит такая хрень.

    22
    19
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    lo gos
    19-го апреля

    Не любят, а навязали. На Руси православие внедряли "огнём и мечом". Это бизнес такой, жесткий. Основанный на лжи и лицемерии. И приколы у них такие же, вроде шоу Копперфильда.

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