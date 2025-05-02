22-летняя Фиби Гейтс, дочь миллиардера и соучредителя Microsoft Билла Гейтса, в подкасте Call Her Daddy случайно проболталась о том, что у ее знаменитого отца – расстройство аутистического спектра. На этот момент обратило внимание издание The Independent, пишет Фокус .

Когда ведущая Алекс Купер спросила у своей гостьи, каков ее опыт знакомства своих мужчин с ее отцом у нее дома, она ответила:

"Для парня это ужасно. Для меня это смешно, потому что мой отец довольно неловкий в общении. Как он уже говорил, у него синдром Аспергера. Так что, как и для меня, это так смешно".

69-летний инженер-программист никогда публично не говорил о наличии у него синдрома Аспергера, диагноза, который ранее ставили некоторым аутичным людям. С тех пор этот термин был объединен с другими состояниями в расстройство аутистического спектра (РАС). Люди с РАС могут испытывать социальные и коммуникативные трудности, навязчивые интересы и повторяющееся поведение.

В своих мемуарах 2025 года "Исходный код" Гейтс сказал, что, по его мнению, у него диагностировали бы форму РАС, если бы он был ребенком, воспитывающимся сегодня.

"Если бы я рос сегодня, мне, вероятно, поставили бы диагноз аутистического спектра. В моем детстве тот факт, что мозг некоторых людей обрабатывает информацию иначе, чем у других, не был широко понят. У моих родителей не было никаких ориентиров или учебников, которые помогли бы им понять, почему их сын стал настолько одержим определенными проектами, пропускал социальные сигналы и мог быть грубым и неуместным, не замечая своего влияния на других", – рассказал Гейтс.

Билл также отметил, что термин "нейродивергентный", используемый для описания людей, чей мозг формируется или работает по-другому, появился только в 1990-х годах.

Формальное тестирование на РАС было введено только в 1980-х годах, а к тому времени ему уже было более 20 лет.

О том, как он осознал, что отличается от других сверстников. Гейтс рассказывал в своих интервью:

"Я всегда знал, что отличаюсь, и это сбивает людей с толку с точки зрения моего уровня энергии и интенсивности, и того, что я просто ухожу и изучаю вещи. И это немного сбивает с толку, когда ты ребенок, что ты другой, или люди реагируют на тебя каким-то образом. Или твои социальные навыки – ты ошибаешься в разных вещах. Я определенно думаю, что то, как мои родители, наверное, несколько непреднамеренно, не зная диагноза, объясняли мне вещи или подталкивали меня к общению, было очень полезно".

Впервые предположение о том, что у него РАС, Гейтс услышал около 25 лет назад, когда кто-то спросил у него об этом.

"Я помню, как подумал: "Какого черта? Я управляю чертовой компанией". А потом я понял, ну, на самом деле, это, вероятно, правда. Я имею в виду, что спектр сбивает с толку", – объяснил миллиардер.

Фиби, которая учится в Стэнфорде, встречается с внуком сэра Пола Маккартни. Недавно девушка вместе со своей подругой Софией Кианни запустила стартап. Они создали приложение, которое помогает находить одежду по самым выгодным ценам всего за несколько секунд.