«Живу тихой, спокойной жизнью пенсионера – почти никуда из дома не выхожу, мероприятия не посещаю, даже в золе больше не играю… Моя жизнь в основном проходит у телевизора: читаю книги, пью кофе, курю и, конечно, слежу за тем, что происходит в мире. А происходит страшное, даже становится жутко», – признался в день своего 73-летия миллионер в интервью журналу.

Раньше он всегда отмечал день рождения с друзьями в каком-нибудь ресторане, но в последние годы 8 мая для него проходит довольно однообразно. Тем не менее, забытым друзьями и родственниками себя не чувствует – получил много поздравлений. «Все время говорят, что с экономикой всё плохо — что же я, пенсионер, теперь буду выделываться и устраивать пышное торжество? Нет уж… Это совсем не в хорошем тоне и стиле», – уверен он.