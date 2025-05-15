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Как сейчас живёт миллионер Геркенс 1 1594

Lifenews
Дата публикации: 15.05.2025
BB.LV
Раймонд Геркенс в 2017 году.

Раймонд Геркенс в 2017 году.

ФОТО: LETA

Когда-то миллионер Раймонд Геркенс отмечал дни рождения с друзьями в ресторанах, но 73-й день рождения прошёл совсем иначе, пишет журнал Privātā Dzīve.

«Живу тихой, спокойной жизнью пенсионера – почти никуда из дома не выхожу, мероприятия не посещаю, даже в золе больше не играю… Моя жизнь в основном проходит у телевизора: читаю книги, пью кофе, курю и, конечно, слежу за тем, что происходит в мире. А происходит страшное, даже становится жутко», – признался в день своего 73-летия миллионер в интервью журналу.

Раньше он всегда отмечал день рождения с друзьями в каком-нибудь ресторане, но в последние годы 8 мая для него проходит довольно однообразно. Тем не менее, забытым друзьями и родственниками себя не чувствует – получил много поздравлений. «Все время говорят, что с экономикой всё плохо — что же я, пенсионер, теперь буду выделываться и устраивать пышное торжество? Нет уж… Это совсем не в хорошем тоне и стиле», – уверен он.

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(1)
  • AG
    Aleks Gurik
    15-го мая

    А на главный вопрос так и не ответили . Как сейчас живёт ? ББ сами не знают что писать

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