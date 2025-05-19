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Выявлен неожиданный вред продолжительного сна 0 924

Lifenews
Дата публикации: 19.05.2025
BB.LV
Выявлен неожиданный вред продолжительного сна
ФОТО: Global Look Press

Продолжительный ночной сон вызывает ухудшение когнитивных функций.

Продолжительный ночной сон — девять часов и более — может быть связан с ухудшением когнитивных функций. Причем особенно выражен этот эффект у людей с симптомами депрессии. К таким выводам пришли исследователи из Центра медицинских наук Техасского университета в Сан-Антонио, опубликовав результаты в журнале Alzheimer’s & Dementia.

Анализ проводился на данных 1853 участников Framingham Heart Study — крупного когорного исследования, продолжающегося с середины XX века под эгидой Национального института сердца, легких и крови США. В выборку вошли люди в возрасте от 27 до 85 лет, не имеющие инсульта или деменции.

Как показал анализ, длительный сон был связан с более низкими показателями общей когнитивной функции, памяти, зрительно-пространственного восприятия и исполнительных навыков. Эти нарушения оказались особенно выраженными у людей с признаками депрессии — независимо от того, принимали ли они антидепрессанты.

Депрессия, по данным авторов, нередко сопровождается нарушениями сна, и около 90 процентов страдающих депрессией сообщают о проблемах с засыпанием или пробуждением. В новой работе участники были разделены на четыре группы в зависимости от наличия симптомов депрессии и использования антидепрессантов. Наиболее выраженное ухудшение когнитивных показателей зафиксировано у тех, кто спал долго и имел признаки депрессии, — независимо от терапии.

Ученые подчеркивают: рекомендации большинства организаций по охране когнитивного здоровья остаются неизменными — взрослым следует стремиться к 7-8 часам сна в сутки. Однако при этом определять оптимальную длительность сна стоит, исходя из индивидуальных особенностей здоровья.

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