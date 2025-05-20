«В итоге я постоянно сравнивала мужчин, которых едва знала, и ни один не дотягивал до идеала».

Современные сервисы знакомств обещают упростить поиск партнера, но на деле нередко запускают нейрохимические процессы, сходные с игровыми зависимостями, усиливая тревожность и подрывая самооценку.

30-летний успешный предприниматель пришел на терапию с чувством хронической неудовлетворенности в романтических отношениях. Он пользовался приложениями для знакомств, легко устанавливал контакт, часто ходил на свидания, по его словам, ему встречались яркие, глубокие и разносторонние собеседницы. Но уже через одну-две встречи он начинал сомневаться: «А точно ли это она?» — и возвращался к бесконечному листанию анкет. Даже когда рядом была женщина, с которой у него был теплый контакт, его внимание ускользало к воображаемым альтернативам: «А если где-то есть та, у которой будет и чувство юмора, и амбиции, и еще чуть больше легкости?»

Он мысленно собирал идеальную партнершу из качеств разных женщин, с которыми встречался, и в результате — не мог выбрать никого. Эта гипотетическая, несуществующая «лучшая версия» обесценивала все, что было реально. Чем больше у него было выбора, тем труднее становилось остановиться: не потому что не было достойных женщин, а потому что алгоритмы и доступность новых опций подогревали страх упустить что-то еще лучше.

Этот психологический парадокс носит совершенно внегендерный характер и касается всех, кто вовлечен в цифровое пространство знакомств. Здесь важно не то, кто именно делает выбор, а как устроена сама система: постоянный доступ к десяткам новых анкет, иллюзия бесконечных возможностей и механика свайпа, подталкивающая к оценке за доли секунды.

«Однажды я осознала, что уже два года нахожусь в режиме постоянного поиска, но так и не построила ничего серьезного. Каждый раз мне казалось, что вот еще немного — и появится «тот самый». В итоге я постоянно сравнивала мужчин, которых едва знала, и ни один не дотягивал до идеала», — рассказывает 32-летняя Марина, которая давно пользуется приложениями для знакомств. Она встречалась с разными мужчинами, но каждый раз ее терзали сомнения: «А вдруг есть кто-то более подходящий?» Это заставляло ее продолжать листать анкеты, даже если свидание проходило неплохо.

Получается, избыток альтернатив не делает нас счастливее, а наоборот, парализует и обесценивает сделанные шаги. Еще 30 лет назад поиск партнера был ограничен географией, работой, учебой и социальным кругом. В сегодняшнем мире, когда времени не хватает даже на ланч в спокойной обстановке, приходится планировать и личную жизнь: ведь для свиданий необходимо выделять отдельное время. Если раньше было намного больше шансов познакомиться на прогулке в парке с «тем самым» человеком, то сегодня все иначе: алгоритмы знакомств предоставляют тысячи вариантов, обещая найти «идеального» партнера в одно касание.

Казалось бы, чем больше выбор, тем выше шансы построить счастливые отношения. Однако исследования говорят об обратном: избыток вариантов вызывает тревожность, снижает удовлетворенность и приводит к «вечному поиску».

Почему это происходит? Как работа мозга подстраивается под цифровой романтизм? И можно ли выстроить здоровые отношения в эпоху бесконечного выбора?

«Наличие множества альтернатив облегчает нам задачу представить себе несуществующие варианты — те, которые объединяют привлекательные черты всех существующих. И чем больше мы задействуем воображение в этом процессе, тем менее удовлетворенными мы будем в итоге сделанным выбором. Таким образом, чем больше у нас вариантов, тем хуже мы себя чувствуем после выбора», — пишет в книге «Парадокс выбора» американский социальный психолог профессор Барри Шварц.

В 2004 году Шварц описал любопытный феномен: чем больше у человека вариантов, тем сложнее ему принять решение и тем меньше он доволен своим выбором.

Этот эффект проявляется во многих сферах жизни:

-в магазине — если перед покупателем 50 сортов йогурта, ему сложнее выбрать, чем если их всего пять;

-на рынке труда — люди с большим количеством предложений испытывают больше стресса, чем те, у кого 2–3 варианта; в онлайн-знакомствах — при доступе к сотням анкет пользователи меньше вкладываются в реальные связи.

Когда перед нами сотни потенциальных партнеров, мы сталкиваемся с когнитивной перегрузкой и страхом ошибки:

-откладывание решений — человек, встречая кого-то перспективного, не спешит вкладываться в общение, так как «вдруг следующий будет лучше»;

-неспособность сделать выбор — мозг перегружен анализом вариантов, что снижает эмоциональное вовлечение;

-обесценивание реальных свиданий — мы привыкаем к идее, что выбор бесконечен, и менее терпимы к несовершенствам других.

Современные приложения для знакомств обещают практически безграничный выбор партнеров. Можно пролистывать анкеты бесконечно, надеясь, что следующий человек будет еще интереснее и привлекательнее. Однако исследования показывают, что избыток выбора не помогает нам найти «идеального» партнера — наоборот, он делает нас менее удовлетворенными.

В 2022 году социологи из Стэнфордского университета провели похожий эксперимент. Они наблюдали за пользователями приложений для знакомств и обнаружили:

-те, кто ограничивал себя 3–5 анкетами в день, были в два раза более удовлетворены свиданиями, чем те, кто пролистывал 50–100 анкет;

-они быстрее принимали решения, реже откладывали встречи и чаще строили отношения;

-они чувствовали себя менее тревожно и получали больше удовольствия от общения.

Более того, Ambiance Matchmaking отмечает, что парадокс выбора создает тревожность у тех, кто ищет долгосрочные отношения. В погоне за идеальным партнером среди множества вариантов люди могут бесконечно встречаться с разными партнерами, не создавая глубоких связей.