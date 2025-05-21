В Юрмале откроется юбилейная выставка Наумова

С сегодняшнего дня до 29 июня в Юрмальском музее будет открыта юбилейная выставка Алексея Наумова "Свет времени", сообщили агентству ЛЕТА в музее. Вход на выставку бесплатный.

Выставка знаменует важный этап в творчестве художника Наумова и проходит в атмосфере празднования его семидесятилетия. На экспозиции преобладают новые крупноформатные работы, отражающие восприятие пространства и света. Также представлены произведения из более ранних периодов творчества, отличающиеся уверенным и выверенным мазком, насыщенной цветовой палитрой и композициями, передающими суть конкретных мест, отмечают организаторы.

Посетителям предложены впечатления — от пейзажей Юрмалы до Парижа, Венеции, Кейптауна и Нью-Йорка.

В отдельном зале будет демонстрироваться анимационный фильм Розы Стиебры "Закон сердца". Для режиссёра это уже 64-й мультфильм в её долгой творческой биографии, а художник Наумов впервые принимал участие в создании анимации.

Фильм получил Национальную кинопремию "Большой Кристап" как лучший анимационный фильм 2024 года, а Алексей Наумов — как лучший художник анимационного фильма. На выставке представлены живописные работы, созданные художником для фильма, и через них можно проследить процесс его создания.