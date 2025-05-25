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Дочь Киркорова прошлась по детям Пугачевой и Галкина: «В отличие от них, у меня было счастливое детство» 1 1165

Lifenews
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
Дочь Киркорова прошлась по детям Пугачевой и Галкина: «В отличие от них, у меня было счастливое детство»

Несмотря на хвалебные оды поп-короля Алле Пугачевой, его дети не столь высокого мнения о бывшей жене своего отца. В соцсетях Алла-Виктория не скрывает неприязни к Примадонне и ее семье.

Алла-Виктория активно развивается как блогер и даже пытается зарабатывать в интернете первые деньги за счет рекламы и встроенных фишек соцсетей, которые позволяют подписчикам покупать особый контент за дополнительную плату. Но девочку нередко критикуют за чрезмерную подвижность и не всегда уместный юмор. Сам Филипп Бедросович придерживается мнения, что пусть лучше дочь сейчас побесится и успокоится, чем потом пустится во все тяжкие.

«Да, она сорвиголова. Пусть капризничает, пусть хулиганит. Обычно, когда в детстве белая покорная мышка, потом девочка вырастает наоборот в фурию. Так вот — пусть она фурией будет в детстве, а потом — прекрасной мужней женой, домохозяйкой, художницей, — считает певец. — Главное — чтоб не певица. С такой фамилией лучше заниматься хорошей профессией, которая приносит деньги, будь то мужчина или женщина. А артист — это большая ответственность и кара. За редким исключением. Если захочет стать певицей, то не буду сопротивляться, но и помогать не стану», — делился народный артист.

В Сети внезапно принялись сравнивать две семьи: Пугачевой-Галкина* и Киркоровых. Подписчики считают, что на Лизу с Гарри смотреть приятнее — они более спокойные и воспитанные, а Мартин с Аллой-Викторией слишком избалованные и многое себе позволяют. Но уже в 13 лет наследница поп-короля за словом в карман не лезет, поэтому критику не терпит и смело на нее реагирует, собственно, так же как отец.

На призывы взрослых людей сравнить детей артистов, школьница отвечает: «Как я связана с Лизой Галкиной?»; «А кому не все равно на иноагентов? Мне вообще все равно, как они живут». Кроме того, она не скрывает нелюбви к Алле Борисовне. «Мне неприятен этот человек», — пишет она.

В споре с подписчиками девочка замечает, что у нее было счастливое, нормальное детство, потому что ее не принуждали проводить дни за уроками музыки вместо того, чтобы веселиться. «В отличие от них у меня было счастливое детство. Меня никто ничего не заставлял. Я выросла прекрасным человеком. Не думаю, что хорошее детство — это стоять возле пианино по несколько часов в день», — парирует подросток.

Сейчас Киркоровы-младшие получают образование за границей, из-за чего не так часто проводят время с отцом. Тем не менее, исполнитель каждый день общается с детьми и именно в чадах видит смысл своей жизни. «За них я точно могу отдать и жизнь, и что угодно. При этом не задумываясь ни на минуту. Мы на связи постоянно, записываем друг другу кружочки в Telegram. Это очень удобно — можно посмотреть сообщение в любое время», — пояснял Филипп Бедросович.

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# дети #филипп киркоров
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(1)
  • DI
    Diana I.
    26-го мая

    Счастливое детство с заднеприводным отцом, без мамы. Сомневаюсь.

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