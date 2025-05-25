Baltijas balss logotype

Почему Кузьмин стал Погорилесом: «Мне хочется подарить немного себя латвийской публике» 0 996

Lifenews
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
Даниил Погорилес. Фото автора.

Даниил Погорилес. Фото автора.

В Латвийской Национальной опере — премьера барочной оперы Георга Фридриха Генделя "Флавио. Король Лангобардов". Для молодого баритона Даниила Погорилеса (кстати, дипломант конкурса Operalia под руководством великого Пласидо Доминго), с которым побеседовал портал bb.lv, партия Лотарио — первая большая роль на сцене главного театра страны.

— Когда ты понял, что станешь певцом оперным?

— Это явно было в 14 лет, когда только мой голос сломался. Я поступил в музыкальную школу имени Мединя. Все эти зарубежные музыкальные литературы, нужно было очень много учить, слушать, сдавать экзамены… и как–то меня затянуло именно в классическую музыку. Я понял, что ну все, теперь пою только это. И все остальное как–то само собой отпало.

Закончилась школа Мединя, началась Музыкальная академия, а потом соответственно оперный хор. Когда я в него попал, я понял, что ага, это место мне нравится, театр хороший. Вся вот эта внутренняя кухня меня устраивает. То есть влюбился в Оперу со всеми ее недостатками и порой не совсем приятными моментами, стрессом. Но что–то в этом есть.

— А до этого что–то было? Ты тоже пел до 14 лет?

— Конечно. Как наши контратенора примерно, с мальчишеским голосом. Пел и Генделя, и Баха, и Нирвану, и Тома Джонса. Все что угодно пел тогда. Ребенком был — о, забавная мелодия, спел. Ну, я и в конкурсах участвовал.

— Возьмем самый последний конкурс — Operalia Пласидо Доминго…

— Вот не успел с ним тесно пообщаться, но я у него спросил только автограф и получил роспись в нотах той арии, которую я исполнил. Это была ария Дандини из "Золушки" Россини. А вскоре после этого уже закончил обучение в Музыкальной академии — бакалавр, магистр.

— Кто твои учителя?

— В шутку ответить или серьезно? Могу в шутку ответить, что мой лучший педагог — это мой диктофон. Я слушаю, я анализирую, учу что–то новое, пробую, экспериментирую. Потом все это идет под нож, я начинаю сначала. И так я по кругу хожу. Но официально моим педагогом был до выпуска из академии Кришьянис Норвелис.

И вот в 21–м году в оперный хор пришел. Конкурс Доминго — это был вообще первый выход на этой сцене соло. Потом у меня была роль Мазетто в "Дон Жуане" Моцарта. Потом роль чуть побольше — Белькоре в "Любовном напитке" Доницетти. Но это были вводы, а вот именно этот Гендель — это будет мой первый выход в совершенно новой постановке, которая здесь поставлена с нуля.

— Ты говоришь, что тебе подходят образы злодеев и ты мечтаешь исполнить роль следователя Скарпиа в "Тоске" Пуччинни…

— Дело в том, что мой персонаж, который я сейчас исполняю в Генделе, чем–то мне напоминает Скарпиа. Для любого баритона Скарпиа — это вершина карьеры. Но тут нужно годиков 25 подождать примерно, наверное. Мне сейчас 25.

— А, не скажи, потому что я помню Петериса Гравелиса, Самсона Изюмова в этой роли — они стали петь ее раньше…

— Ну, 15 лет, значит, подождать. Или десять? Ну, сейчас вообще все так ускоряется… Но это опасно, опасно. Скарпиа — это вообще другая категория ролей. Там нужен характер. Не, ну, его может спеть кто угодно, в принципе. Но если в нем не хватает какой–то внутренней злости и власти, то он просто не считывается, мне кажется.

— Многие наши певцы делают карьеру в Европе, а Гаранча вообще мир покорила. У тебя есть какие–то планы покорить Европу для начала?

— Есть, конечно, такие планы. Я ведь два года учился во Флоренции, я успел попеть там, был концерт в театре в Венеции, театр La Fenice, серьезная площадка. Ездил по разным итальянским театрам.

Но я вернулся сюда. Мне хочется подарить немного себя латвийской публике. Насколько это возможно сейчас, пока я молодой, пока у меня есть эта вот страсть, попробовать новые роли. Каждая роль, чтобы была как новая ступенька вперед. И, конечно, пробовать через конкурсы, через какие–то агентства искать, как высоко я смогу попасть.

— У тебя такой голос! И не только на сцене, но и в жизни. Когда ты на улице говоришь, кто–то оглядывается?

— Оглядываются, да. Часто, особенно в помещениях, когда мне нужно говорить тихо, а это не удается никогда. Я шепчу, и то меня слышно, к сожалению. Есть такая проблема. Проблема, потому что люди оборачиваются, смотрят, не понимают, что происходит, а я просто разговариваю.

— Если не секрет… Многие тебя знали еще по юношеским концертам как Даниила Кузьмина, а сейчас ты Даниил Погорилес.

— Скажу так, приведу такую политкорректную версию, что, собственно, и правда. Я изучал родословную своей семьи и совершенно случайно узнал, что моя бабушка родилась под этой фамилией. И эта фамилия тянется, тянется, тянется в Австро–Венгрию, сейчас это Западная Украина, в глубь девятнадцатого века. И мне показалась интересна эта фамилия и как сценическое имя. Потому что Кузьминых много, а Погорилес один.

— А куда ты исчез из социальных сетей?

— Но я есть в мессенджере. А в фейсбуке нет, потому что какой–то был момент такой, стрессовый. Я не знаю, я как–то немножко потерялся и много очень в социальных сетях сидел. И тем более перед началом этих репетиций мне захотелось немножко остраниться от таких социальных сетей. И инстаграм удалил также. Сфокусировался полностью на работе. Как долго я продержусь, не знаю, пока мне очень хорошо.

КОНТЕКСТ

Нынешняя постановка оперы Генделя пойдет в режиссуре известного контратенора Макса Эммануэля Ценчича, который поставил эту оперу в 2023–м в германском Байройте. "В этой опере Генделя очень много юмора, но черного", — сказал режиссер. Это в довесок к тому, что детям до четырнадцати лет данное творении великого немецкого композитора не рекомендуется…

"Я целый месяц сейчас работаю над этой постановкой и могу сказать, что работы много — и налицо уже легкая депрессия", — говорит музыкальный директор постановки дирижер Андрис Вейсманис.

Макс Эммануэль Ценчич создает постановку совместно с художником–декоратором Хельмутом Штирмером, художником по костюмам Коринн Грамостин и художником по свету Роменом де Лагардом. Партии исполнят два самых выдающихся контратенора в мире на сегодняшний день — сам режиссер Макс Эммануэль Сенчич (Гвидо) и Реми Бресс–Фейе (Флавио).

Итак, король лангобардов Флавио возжелал дочь своего советника Теодату. Его страсть запускает цепочку событий, в котором переплетаются любовь и политические интриги, трагедия и комедия. "Флавио" основан на реальных событиях, произошедших в XVII веке.

Тут еще и дело лорда Болингброка: он был осужден за убийство, но позднее был оправдан королем Карлом II. Его сын — также лорд Болингброк — стал политический соперником премьер–министра и лидером движения в поддержку католической монархии Стюартов. Гендель, который сам был на стороне протестантов, создал "Флавио" как политическую сатиру. Это если коротко, а сама опера в трех актах.

Читайте нас также:
#интервью #опера #певец
Автор - Андрей Шаврей
Андрей Шаврей
Все статьи
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Арсений Робак в 30 лет не обижается на папу, что тот сдал его в интернат
Александр Робак, Арсений Робак. Иконка видео
Киркоров, Собчак и Ургант заработали на свадьбе в Узбекистане
Дорогие россияне прибыли по делу в Ташкент, срочно. Иконка видео
Врачи сказали Шаляпину: «Прохор, вы должны постоянно что-то есть»
Союз молодого певца с Ларисой многим казался подозрительным, но супруги уверяли: «Это любовь!» Иконка видео
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте 992
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин 903
Уролог раскрыл способ продлить молодость
Уролог раскрыл способ продлить молодость 764
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке 589

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 105
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 165
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 186
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 397
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 243
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 156
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 105
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 165
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 186

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео