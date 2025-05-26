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Выявлен неожиданный вред поцелуев 0 448

Lifenews
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Выявлен неожиданный вред поцелуев
ФОТО: Unsplash

Симптомы депрессии передаются бактериями ротовой полости между партнерами.

Ученые обнаружили, что передача бактерий ротовой полости между партнерами может частично объяснять развитие симптомов депрессии, тревожности и нарушений сна. Исследование опубликовано в Exploratory Research and Hypothesis in Medicine.

Авторы проанализировали данные 268 пар, проживших в браке не менее шести месяцев. Участники проходили психометрическое тестирование, а также сдавали образцы слюны и ротовой микробиоты. Особое внимание исследователи уделили парам, где один из супругов страдал от бессонницы и проявлял признаки тревожно-депрессивного расстройства.

Оказалось, что у здоровых партнеров через полгода совместной жизни изменился состав ротовой микрофлоры — он стал заметно похож на микробиом заболевшего супруга. Эти изменения сопровождались ростом уровня кортизола в слюне, ухудшением качества сна и ростом баллов по шкалам депрессии и тревожности.

Наибольшие изменения наблюдались у женщин. Согласно авторам, эффект может быть связан с тесным физическим контактом и особенностями обмена микробиомом у пар. Были выявлены конкретные группы бактерий (например, Clostridia, Veillonella, Bacillus), которые чаще встречались у супругов с совпадающим симптомокомплексом.

Авторы подчеркивают, что пока речь не идет о доказанной причинной связи. Тем не менее результаты исследования открывают новое направление для изучения роли микробиоты в психическом здоровье и поддерживают идею о физиологической синхронности в близких отношениях.

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