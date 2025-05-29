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Вера Полозкова рассказала, как ее «травил» и оскорблял муж. Она пыталась покончить с собой 0 1167

Lifenews
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
instagram.com/bolshe_nikogda

instagram.com/bolshe_nikogda

ФОТО: Instagram

Поэтесса Вера Полозкова откровенно рассказала своим подписчикам в сети Инстаграм о том, как ее «травил» и оскорблял муж и отец ее детей, музыкант Александр Бганцев.

Вера Полозкова раскрыла, в каком аду она жила со своим мужем.

"Человек, который много лет говорит вам, что вы сошли с ума, что ваше место в дурдоме, что все происходит только в вашем больном воображении - ссорит вас не с собой, а с вами самими. Никогда не обсуждаются никакие его слова и поступки, всегда высмеиваются ваши преувеличенные, истерические реакции на них. Вы начинаете сомневаться даже в инстинктивных, рефлекторных своих реакциях. Вы начинаете бояться выйти из комнаты, чтобы не оказаться виноватой в том, что все еще существуете. У вас начинаются мигрени, которых никогда не было. Вашего ребенка начинает рвать среди ночи, ни с чего", - поделилась воспоминаниями поэтесса.

Сложности были еще и в том, что окружающие предпочитали не замечать, что в ее семье есть проблемы. А самой ей понадобилось много времени, чтобы вырваться из отношений с абьюзером.

"Моя мама говорила: «Он несчастный. Тебе надо за него молиться». Мой лучший друг говорил: «Зато он прекрасный отец». Мой директор говорил: «Я заслужил в этом не участвовать». Мой издатель говорил: «Ты мне обещала, что мы не будем больше о мудаках». Моя подруга говорила: «Ненависть, которой он полон, видно в воздухе, Вера». Его мать говорила: «Первые десять лет невыносимо. Потом ты привыкнешь».

Через десять лет я попыталась покончить с собой, потому что не понимала, как это остановить. Мы уже расстались, Арише уже было полгода. Пандемия, и он вернулся в квартиру «помогать со старшими»; я всех содержала, у него не было работы и жилья. Он меня нашел с ножом в руке, в луже слёз, на полу в кухне. «Вставай, с*ка, - сказал он. - Ребенка напугаешь»".

Поэтесса поделилась и некоторыми фразами, которые отпускал в ее адрес бывший муж:

  • «Смейся, недолго осталось, к сожалению».
  • «ты е*анулась, я смотрю, совершенно».
  • «Я жалею, что не был тогда мужиком, чтобы сказать нет, и ты его не рожала».
  • «Дети были твоей идеей, Вер. Я должен был уйти еще до Федяна».
  • «Когда ты на аборт? Я тебя из петли доставать не буду, когда она родится».
  • «Орёт она? Ну е*ани ее о стенку головой - и заткнётся». (дочери был месяц, у нее были колики)
  • «Лучше б что-то полезное из роддома привезла».
  • «Рот закрой, грязь».
  • «Смотри не перепутай, с кем вести войну. Жертва, б*ядь»._

Подписчики поддержали поэтессу:

  • Как хорошо, что вы начали говорить.
  • Такие обычно находят яркую, дерзкую, смелую, уверенную и пьют из нее по капле, потому что сами представляют из себя ровно ноль.
  • Всегда было удивление: чем же он вас привлек? Прикинулся заботливым и любящим вначале? Я помню как вы писали, что он тихо страдал, будучи влюбленным в вас, но не отсвечивал в первое время, вы ели по вечерам блины со сгущенкой, болтали, смеялись и как-то все закрутилось. Вас поймали в сети. И счастьем великим оказалось вырваться из них. Зло потеряло над вами силу.
  • «А куда ты смотрела, когда ложилась с ним?» «А куда ты смотрела, когда выходила замуж?». Все эти вопросы в моем топе, когда я рассказываю подобные истории своим близким. А мой ответ на самом деле простой - я вообще не знала, что такое поведение существует в реальной жизни, все эти люди были преувеличенными персонажами из книг.
  • Читаю и волосы дыбом встают…Как можно было настолько обесценить и загнать одну из самых ярких женщин в мире! Талантливая, заботливая, трудолюбивая, прекрасная мама и дочь. Я очень надеюсь что вам хватит сил Вера справится с этим. И спасибо, что говорите об этом.

Напомним, Вера Полозкова в 2014 году вышла замуж за бас-гитариста Александра Бганцева. В декабре того же года поэтесса родила сына Федора. Через 4 года у супругов родился сын Савва.

В 2019-м она оформила развод и в этом же году забеременела в третий раз. Вера Полозкова не скрывала, что для ее нового мужчины ее беременность стала неприятным сюрпризом, при этом несостоявшаяся свекровь пыталась отсудить у Полозковой ребенка.

В марте 2022 года Вера Полозкова покинула РФ и сейчас живет на Кипре.

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#поэзия #абьюзер #знаменитости
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